Des cendres et du gravier chaud ont plu vendredi sur l’île caribéenne de Saint-Vincent, après de puissantes éruptions d’un volcan endormi pendant des décennies, des milliers d’habitants paniqués ont fui vers la sécurité. L’explosion initiale de La Soufrière, le plus haut sommet de Saint-Vincent-et-les Grenadines, a envoyé des panaches de cendres chaudes et de fumée à 6000 mètres dans les airs vendredi matin, a annoncé l’agence locale de gestion des urgences. Une deuxième éruption plus petite a eu lieu vendredi après-midi, provoquant un nuage de cendres de 4000 mètres de haut, a déclaré le centre de recherche sismique de l’Université des Antilles.

«L’évacuation des personnes des zones rouge et orange vers des zones sûres se poursuit sérieusement. De fortes chutes de cendres ont quelque peu interrompu le processus car la visibilité est extrêmement faible », a déclaré l’Ogranisation nationale de la gestion des urgences.

La Soufrière de 4049 pieds – en français pour «mine de soufre» – n’avait pas éclaté depuis 1979 et sa plus grande explosion s’est produite il y a plus d’un siècle, tuant plus de 1000 personnes en 1902.

Il grondait depuis des mois avant de finalement exploser.

Il est maintenant probable qu’il continue à éclater pendant des jours ou des semaines, ont tweeté des scientifiques de l’Université des Antilles, à Trinité-et-Tobago.

« Une fois qu’il y a une éruption explosive, il est probable que d’autres puissent se produire », a déclaré le centre de recherche sismologique de l’université.

L’agence de gestion des urgences a averti que les précipitations pourraient durcir la chute de cendres et constituer un danger pour la vie humaine.

– Ordres d’évacuation –

Le Premier ministre Ralph Gonsalves a commencé à émettre des ordres d’évacuation jeudi soir pour les habitants des soi-disant zones rouges, où vivent quelque 16 000 personnes sur la plus grande île de l’archipel.

«Il est fortement conseillé aux personnes vivant dans les« zones rouges »d’emporter une quantité d’objets personnels, de sécuriser vos maisons et vos animaux; et soyez prêt à être évacué immédiatement », a déclaré la police dans un communiqué après l’éruption.

Zen Punnett, qui vit sur l’île longue de 29 km, a déclaré que les gens avaient paniqué jeudi soir alors que les ordres d’évacuation étaient sortis, mais que les choses étaient plus calmes vendredi.

«Je peux sentir et entendre le grondement ici dans la zone verte de sécurité. On peut voir une énorme boule de fumée. Rester calme autant que possible et prier », a déclaré Punnett vendredi.

Au début de vendredi après-midi, la plupart des habitants de la zone rouge avaient été mis en sécurité, a déclaré l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe.

Royal Caribbean International et Celebrity Cruises ont déclaré qu’ils envoyaient deux navires pour aider à l’évacuation.

– « Ils ont peur de leur esprit » –

Gonsalves a déclaré que deux autres navires de la compagnie de paquebots de croisière Carnival étaient également en route.

Les personnes évacuées seraient emmenées dans des abris ailleurs dans la chaîne insulaire ou dans d’autres territoires des Caraïbes qui ont offert une assistance, comme la Barbade et Sainte-Lucie, selon les médias locaux.

Philmore Mullin, directeur du Bureau national des services en cas de catastrophe d’Antigua-et-Barbuda, a déclaré à l’AFP que la nation insulaire jumelle était prête à recevoir les évacués de Saint-Vincent.

«Je sais avec certitude qu’ils auront peur de leur esprit. La question est: que se passera-t-il après leur déménagement? Les volcans ne vous disent pas ce qu’ils pensent », a déclaré Mullin.

Le Premier ministre Ralph Gonsalves lance un appel urgent à la radio nationale pour que les habitants quittent la Soufrière #volcan zone rouge au nord de Saint-Vincent. 800 chambres d’hôtel ont été mises à la disposition des évacués et louent l’hospitalité des insulaires à des milliers de personnes qui ont fui # Svgeruption2021 https://t.co/qGDc6yZhOL– UNDRR (@UNDRR) 9 avril 2021

«Si cela continue à éclater pendant longtemps, cela changera leur vie. Et, selon le type d’éruption, ils pourraient ne pas pouvoir rentrer chez eux pendant des années. »

La Force de police royale de Saint-Vincent-et-les Grenadines (RSVGPF) a déclaré dans un communiqué cité par les médias locaux que tous les officiers avaient reçu l’ordre de se présenter immédiatement au travail.

«Tous les membres du (RSVGPF) et ses forces auxiliaires qui sont actuellement en congé annuel sont informés par la présente que tous les congés ont été annulés avec effet immédiat», indique le communiqué.

Des sirènes ont retenti d’un côté de l’île alors que la circulation devenait bloquée de l’autre dans la précipitation pour s’échapper, a rapporté le portail d’informations locales Searchlight.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici