Le volcan Chaparrastique au Salvador entre en éruption, les municipalités locales en alerte

Les autorités salvadoriennes ont averti lundi les habitants près du volcan Chaparrastique, dans l’est du pays, d’être vigilants après le début de son éruption.

L’observatoire du ministère de l’Environnement a signalé des explosions dans le cratère central du volcan situé à environ 83 miles à l’est de la capitale. Il a indiqué que l’intensité de l’éruption était de 1 sur une échelle de 0 à 8.

L’éruption a commencé dimanche lorsque le volcan a lancé des roches et des cendres dans les zones entourant le cratère. Aucun blessé n’a été signalé.

Le directeur de la défense civile, Luis Alonso Amaya, a déclaré que trois municipalités étaient en état d’alerte.

Les autorités préparaient 26 abris pouvant accueillir plus de 10 000 personnes et installaient un poste de commandement pour fournir les informations les plus récentes sur l’activité du volcan.

La zone de sécurité a été étendue à un rayon de 3,7 milles du cratère.