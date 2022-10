Le volcan Alaskan Mount Edgecumbe montre des signes actifs après 800 ans, ce que cela signifie

L’énorme Mauna Loa à Hawaï tremble, et maintenant Mt. Edgecumbe, un volcan d’Alaska – longtemps inactif – montre également des signes de mouvement de roche en fusion. Le magma a migré vers le haut à travers la croûte terrestre sous le volcan, qui a été endormi ces derniers temps, indique l’Observatoire des volcans de l’Alaska (AVO). Les histoires orales des peuples autochtones locaux décrivent la plus récente éruption du mont Edgecumbe qui s’est produite il y a 800 à 900 ans.

Les scientifiques de l’observatoire ont utilisé des images satellites et des modèles informatiques pour estimer la montée du magma. Leurs recherches ont révélé que le magma est passé d’une profondeur de 12 miles à seulement six miles, provoquant de récents tremblements de terre et une déformation de la surface.

Top showsha vidéo

Le professeur de géodésie Ronni Grapenthin, auteur principal d’un article de recherche, décrivant les découvertes dans la revue Geophysical Research Letters, a souligné que le taux de déformation volcanique le plus rapide se trouve en Alaska.

Pour citer le professeur Grapenthin, “Et bien qu’il ne soit pas rare que les volcans se déforment, l’activité à Edgecumbe est inhabituelle car la réactivation des systèmes volcaniques dormants est rarement observée.” Plus tôt cette année, les experts ont officiellement reclassé le mont Edgecumbe de dormant à historiquement actif. Lors de leurs recherches, les volcanologues ont observé un essaim d’activités sismiques à seulement 15 miles de la ville de Sitka et de ses 8 500 habitants, en avril.

Plus tard, en analysant les données radar des satellites, ils ont rapidement découvert que le mouvement du magma était à l’origine des secousses. Le professeur a également déclaré que l’intrusion de magma se produisait depuis plus de trois ans maintenant et avant l’éruption, les experts prévoyaient davantage de troubles. Le professeur Grapenthin dit que le magma est encore assez profond et qu’il n’y a rien à craindre. Le groupe de volcanologues a mis à jour son équipement de surveillance placé sur les montagnes et les zones avoisinantes.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici