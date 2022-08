Le vol Wizz Air effectue l’atterrissage le plus bas de Grèce et ce n’est rien de moins qu’une aventure

Beaucoup d’aventures dans la vie nous donnent une poussée d’adrénaline comme aucune autre. Un tel événement se produit en Grèce où des avions atterrissent à des altitudes dangereusement basses juste au-dessus des têtes humaines à l’aéroport de Skiathos Alexandros Papadiamantis. Une nouvelle vidéo a fait surface sur YouTube qui montre un Airbus 320 atterrissant à quelques mètres au-dessus de la tête des gens à l’aéroport de Skiathos. Le vol Wizz Air peut être vu en train d’atterrir à basse altitude.

C’est un endroit commun et très populaire pour les personnes à la recherche d’aventure dans la vie. La configuration de l’île de Skiathos est telle que la piste de l’aéroport de Skiathos Alexandros est très courte. Cela oblige les pilotes à ralentir et à entrer à une altitude plus basse.

Une chaîne YouTube du nom de “GreatFlyer” a publié une vidéo de l’atterrissage de l’avion. La vidéo commence par le vol qui arrive vers l’île. La caméra zoome ensuite et montre les bateaux naviguant dans la mer pour montrer à quel point le vol est bas. À l’approche de la terre, l’altitude du vol subit une forte baisse continue et finit par effleurer juste au-dessus de la tête des spectateurs avant de toucher la piste.

Les personnes sur l’île qui attendent que le vol passe au-dessus de leurs mains peuvent être vues s’écarter car elles ont un peu peur. Beaucoup de gens ont des caméras entre les mains pour capturer l’atterrissage. La vidéo passe ensuite à un atterrissage d’Air Italy qui est très similaire à l’atterrissage de Wizz Air.

La chaîne demande aux gens de comparer les deux et de répondre laquelle était la plus basse. Les personnes dans la section des commentaires affirment que l’atterrissage de Wizz Air était le plus bas. D’autres ont également félicité la chaîne pour avoir capturé clairement l’atterrissage et l’avoir montré sous plusieurs angles pour que les gens aient une idée claire de la hauteur de l’atterrissage.

