Le vol spatial historique de Virgin Galactic atterrit en toute sécurité

Richard Branson est accompagné de deux pilotes et de trois spécialistes de mission.

Branson, qui aura 71 ans dans une semaine, avait initialement prévu le vol pour la fin de l’été.

Virgin Galactic prévoit deux autres vols d’essai avant le début du service commercial en 2022.

VÉRITÉ OU CONSÉQUENCES, NM – Le rêve de voyager dans l’espace de l’aventurier milliardaire Richard Branson s’est réalisé et le tourisme céleste a fait un bond en avant dimanche alors que la fusée de Virgin Galactic a atteint le bord de l’espace lors d’un vol historique depuis Spaceport America.

Branson et son équipage ont connu environ quatre minutes d’apesanteur avant que leur avion spatial ne glisse en douceur vers un atterrissage sur piste. Le vol, retardé de 90 minutes en raison du mauvais temps de la nuit précédente, a duré moins d’une heure.

« Dix-sept ans de travail acharné pour nous amener jusqu’ici », a déclaré Branson en félicitant son équipe pour le retour.

Branson, qui fête ses 71 ans cette semaine, et un équipage de deux pilotes et trois spécialistes de mission ont été transportés à haute altitude par l’avion VMS Eve, du nom de la mère de Branson. Une vidéo en direct montrait l’avion spatial VSS Unity sorti du vaisseau mère, utilisant la puissance d’une fusée pour voler jusqu’à la limite de l’espace.

Virgin Galactic et son fondateur Branson avaient prévu le vol pour la fin de l’été, mais l’ont avancé après que le concurrent Blue Origin et son fondateur, Jeff Bezos, aient annoncé leur intention de piloter leur fusée dans l’espace depuis l’ouest du Texas le 20 juillet.

Blue Origin, qui a lancé ces derniers jours une campagne sur les réseaux sociaux dénigrant Virgin Galactic, a adouci son ton dans les heures précédant le vol, en tweetant : « Je vous souhaite un bon vol demain @virgingalactic ! »

Fidèle à la réputation de Branson en tant que showman, Stephen Colbert de The Late Show animait le livestream de Virgin Galactic de l’événement. L’auteur-compositeur-interprète R&B Khalid devait interpréter sa nouvelle chanson « New Normal » sur scène après le retour de Branson et de son entourage sur Terre.

Virgin Galactic prévoit deux autres vols d’essai avant que le service commercial ne commence en 2022. La société affirme que plus de 600 personnes se sont déjà inscrites pour des vols à environ 250 000 $ par personne.

« Mon énoncé de mission est de transformer le rêve de voyager dans l’espace en réalité – pour mes petits-enfants, pour vos petits-enfants, pour tout le monde », a tweeté Branson alors qu’il se préparait pour le vol.

Blue Origin n’a pas commencé à vendre des billets mais a rejeté les plans de vol de Virgin Galactic comme n’ayant pas réussi à atteindre l’espace.

« Seulement 4% du monde reconnaît une limite inférieure de 80 km ou 50 miles comme le début de l’espace », a tweeté Blue Origin vendredi. « New Shepard vole au-dessus des deux frontières. L’un des nombreux avantages de voler avec Blue Origin. »

Blue Origin lance des capsules au sommet de fusées d’appoint réutilisables, tandis que Virgin Galactic utilise un avion pour faire décoller sa fusée. L’avion spatial est libéré du vaisseau-mère à environ 44 000 pieds, puis tire son moteur-fusée pour filer directement dans l’espace. L’altitude maximale est d’environ 55 miles, et les passagers peuvent s’attendre à trois à quatre minutes d’apesanteur.

Les efforts de Virgin Galactic ont un prix. Une version antérieure de VSS Unity, le VSS Enterprise, s’est brisée lors d’un vol d’essai en 2014. Un pilote est décédé et un autre a été blessé.

Virgin Galactic a atteint l’espace pour la première fois en 2018. Des vols réussis ont également été enregistrés en 2019 et plus récemment en mai. La société a obtenu le mois dernier l’autorisation de la Federal Aviation Administration pour commencer à lancer des clients.

Bacon a rapporté d’Arlington, en Virginie. Contribuer: The Associated Press