Le vol spatial historique de Virgin Galactic atterrit en toute sécurité

Richard Branson était accompagné de deux pilotes et de trois spécialistes de mission.

Branson, qui aura 71 ans dans une semaine, avait initialement prévu le vol pour la fin de l’été.

Virgin Galactic prévoit deux autres vols d’essai avant le début du service commercial en 2022.

VÉRITÉ OU CONSÉQUENCES, NM – Le rêve de voyager dans l’espace de l’entrepreneur et aventurier milliardaire Richard Branson s’est réalisé et le tourisme céleste a fait un bond en avant dimanche alors que la fusée de Virgin Galactic a atteint le bord de l’espace lors d’un vol historique depuis Spaceport America.

Branson et son équipage ont connu environ quatre minutes d’apesanteur avant que leur avion spatial ne glisse en douceur vers un atterrissage sur piste. L’ensemble du voyage, retardé de 90 minutes à cause du mauvais temps de la nuit précédente, a duré environ une heure. Un Branson extatique a étreint sa famille et ses amis qui l’ont salué après l’atterrissage.

« C’était juste magique », a déclaré Branson. « C’est 17 ans de travail minutieux, des baisses occasionnelles horribles – et des hausses importantes avec. Et aujourd’hui, c’était certainement la plus grosse hausse. »

Branson, qui fête ses 71 ans cette semaine, et un équipage de deux pilotes et trois spécialistes de mission ont été transportés à une altitude de plus de 13 kilomètres par l’avion VMS Eve, du nom de la mère de Branson. Une vidéo en direct a ensuite montré le lâcher de l’avion spatial VSS Unity entre les fuselages jumeaux du vaisseau-mère, utilisant la puissance d’une fusée pour voler jusqu’à la frontière de l’espace, à plus de 80 km au-dessus de la Terre.

Les hommages – et les critiques – ont afflué sur les réseaux sociaux.

« Félicitations à @richardbranson et à toute l’équipe @virgingalactic ! », a tweeté le général Jay Raymond, chef des opérations spatiales de l’US Space Force. « Vos années de travail acharné et de dévouement ont porté leurs fruits aujourd’hui avec un vol sans faille au bord de l’espace. »

Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a été moins impressionné : « Ici sur Terre, dans le pays le plus riche de la planète, la moitié de nos habitants vivent de chèque de paie, les gens ont du mal à se nourrir, ont du mal à consulter un médecin – mais bon, les gars les plus riches de le monde est parti dans l’espace ! Oui. Il est temps de taxer les milliardaires. »

Vous pourriez gagner un voyage dans le même avion spatial Virgin Galactic qui a fait voler Richard Branson dans l’espace

Branson, un Londonien impétueux et charismatique qui a fondé Virgin Atlantic Airways en 1984 et Virgin Galactic 20 ans plus tard, avait prévu le vol pour la fin de l’été. Il l’a déplacé après que le concurrent Blue Origin et son fondateur, Jeff Bezos, aient annoncé leur intention de piloter leur fusée dans l’espace depuis l’ouest du Texas le 20 juillet.

Blue Origin, qui a lancé ces derniers jours une campagne sur les réseaux sociaux dénigrant Virgin Galactic, a adouci son ton dans les heures précédant le vol, tweetant : « Je vous souhaite un bon vol demain @virgingalactic ! »

Après le vol, Bezos a tweeté : « @richardbranson et son équipage, félicitations pour le vol. J’ai hâte de rejoindre le club ! »

Fidèle à la réputation de Branson en tant que showman, Stephen Colbert de The Late Show animait le livestream de Virgin Galactic de l’événement. L’auteur-compositeur-interprète R&B Khalid a interprété sa nouvelle chanson « New Normal » sur scène après le retour de Branson et de son entourage sur Terre.

Virgin Galactic prévoit deux autres vols d’essai avant que le service commercial ne commence en 2022. La société affirme que plus de 600 personnes se sont déjà inscrites pour des vols à environ 250 000 $ par personne.

Branson a annoncé que la plate-forme de collecte de fonds caritative Omaze offre deux billets pour l’un des premiers vols commerciaux du VSS Unity. Le gagnant et un invité devraient être parmi les premiers citoyens ordinaires à voyager à bord d’un vaisseau spatial.

Le concours est ouvert jusqu’au 31 août et les dons soutiendront l’association à but non lucratif Space for Humanity, qui vise à envoyer dans l’espace des astronautes citoyens de diverses origines raciales, économiques et disciplinaires.

« Nous sommes ici pour rendre l’espace plus accessible à tous », a déclaré Branson. « Nous voulons faire de la prochaine génération de rêveurs les astronautes d’aujourd’hui et de demain. »

Blue Origin n’a pas commencé à vendre des billets mais a rejeté les plans de vol de Virgin Galactic comme n’ayant pas réussi à atteindre l’espace.

« Seulement 4% du monde reconnaît une limite inférieure de 80 km ou 50 miles comme le début de l’espace », a tweeté Blue Origin vendredi. « New Shepard vole au-dessus des deux frontières. L’un des nombreux avantages de voler avec Blue Origin. »

Blue Origin lance des capsules au sommet de fusées d’appoint réutilisables, tandis que Virgin Galactic utilise un avion pour faire décoller sa fusée.

Blue Origin a l’intention d’envoyer des touristes au-delà de la ligne dite Karman à 62 miles au-dessus de la Terre, qui est reconnue par les fédérations internationales de l’aviation et de l’aérospatiale comme le seuil de l’espace.

La NASA, l’Air Force, la Federal Aviation Administration et certains astrophysiciens considèrent que la frontière entre l’atmosphère et l’espace commence à 80 km. Ainsi, les passagers des voyages Virgin Galactic, qui peuvent atteindre une altitude maximale d’environ 55 miles, gagnent des ailes d’astronaute.

Les efforts de Virgin Galactic ont un prix. Une version antérieure de VSS Unity, le VSS Enterprise, s’est brisée lors d’un vol d’essai en 2014. Un pilote est décédé et un autre a été blessé.

Virgin Galactic a atteint l’espace pour la première fois en 2018. Des vols réussis ont également été enregistrés en 2019 et plus récemment en mai. La société a obtenu le mois dernier l’autorisation de la Federal Aviation Administration pour commencer à lancer des clients.

La présence de Branson sur le vol a suscité un intérêt mondial pour le vol d’essai et a reflété sa confiance dans la sécurité de son entreprise. Branson est également devenu la deuxième personne la plus âgée à atteindre l’espace. En 1998, l’astronaute John Glenn a volé sur la navette à l’âge de 77 ans.

« Je rêve de ce moment depuis que je suis enfant », a tweeté Branson. « Mais aller dans l’espace était plus magique que je ne l’aurais jamais imaginé.

Bacon rapporté d’Arlington, en Virginie. Contribution : Nate Chute, USA TODAY Network ; The Associated Press