Le vol spatial de Richard Branson, une étape importante

Virgin Galactic et Blue Origin sont des rivaux plus directs, en concurrence dans le domaine appelé tourisme spatial suborbital. SpaceX effectue des voyages plus longs en orbite et a transporté des astronautes vers la Station spatiale internationale.

Bezos, le fondateur et président exécutif d’Amazon et la personne la plus riche du monde, doit voyager dans l’espace une semaine à partir de mardi à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin.

« Nous avons mis Alan Shepard et Gus Grissom en suborbite il y a 60 ans , et maintenant nous y sommes arrivés, et je pense que c’est génial », a déclaré Nelson, qui est allé dans l’espace dans les années 1980, dans une interview sur « Squawk Box » de CNBC.

Les dirigeants de Blue Origin et de Virgin Galactic ont publiquement fait des allers-retours sur la frontière de l’espace, et Nelson a déclaré que l’esprit de compétition et le « trash talk » sont un élément compréhensible de ce que certains ont qualifié de course à l’espace milliardaire.

Mais en ce qui concerne les États-Unis, Nelson a déclaré que le gouvernement se concentrait sur la Chine.

« La vraie course à l’espace, qui était avec l’Union soviétique il y a des années, je pense que cette course à l’espace va être de plus en plus avec la Chine, alors que le gouvernement chinois devient de plus en plus agressif dans son programme spatial et, je pourrais dire, très à succès. »

Nelson a déclaré que la Chine n’avait pas été très transparente autour de son programme spatial, mais a noté que les États-Unis avaient été en mesure de travailler avec des nations rivales – l’ex-Union soviétique, maintenant la Russie – dans l’espace malgré les tensions géopolitiques qui existaient sur terre.

« Au milieu de la guerre froide, en 1975, un vaisseau spatial américain s’est rendu et amarré à un vaisseau spatial soviétique et les équipages ont vécu ensemble pendant neuf jours », a rappelé Nelson. « Depuis que nous avons une coopération entre les Russes et les Américains dans l’espace civil. Ce sont nos partenaires à bord de la Station spatiale internationale. »

Les efforts de la Chine jusqu’à présent « nous rappellent les premiers jours de l’ancienne Union soviétique, mais nous avons rompu ce moule avec les Russes », a-t-il déclaré.

– CNBC Michael Sheetz contribué à ce rapport.