Le vol Qantas vers les Philippines contraint de faire demi-tour à Sydney alors que les autorités ferment l’espace aérien

Un avion Qantas à destination de Manille a été contraint de faire demi-tour en plein vol et de retourner à Sydney après qu’un dysfonctionnement du contrôle du trafic aérien a forcé les autorités philippines à fermer l’espace aérien du pays.

Le vol QF19 a décollé de Sydney peu avant 13 heures, heure locale, le jour du Nouvel An et était environ trois heures après son voyage de huit heures lorsque les pilotes ont appris qu’ils ne pourraient pas atterrir à destination de l’avion.

“Toutes les compagnies aériennes ont été empêchées d’arriver à Manille dimanche après-midi car les autorités locales ont fermé l’espace aérien local. Cela signifiait que notre vol depuis Sydney devait faire demi-tour », a déclaré un porte-parole de Qantas.

Après avoir survolé la côte nord du Queensland, l’Airbus A330 a fait demi-tour et est reparti vers Sydney.

L’avion a ensuite fait le plein à l’aéroport de Sydney et est reparti vers 23h30 dimanche pour retourner à Manille après la réouverture de l’espace aérien des Philippines. Le vol Qantas est arrivé à Manille lundi matin.

Des dizaines de milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués dans les aéroports philippins en raison du dysfonctionnement du contrôle du trafic aérien, résultat d’une panne de courant qui a mis hors service les équipements de communication et radar du hub le plus fréquenté du pays à Manille.

Plus de 360 ​​vols ont été retardés, annulés ou détournés vers d’autres aéroports régionaux, affectant environ 56 000 passagers à l’aéroport international Ninoy Aquino de Manille (NAIA). Les opérations dans certains autres aéroports ont également été touchées.

Les passagers attendent des informations sur leurs vols à l’aéroport international Ninoy Aquino de Manille après que les autorités ont fermé l’espace aérien local. Photographie : Kevin Tristan Espiritu/AFP/Getty Images

Les vols à destination d’autres destinations internationales ont également été empêchés d’utiliser l’espace aérien du pays. On ne sait pas combien de survols ont été touchés.

La panne a frappé alors que de nombreuses personnes ont commencé à retourner dans la capitale pour le travail et l’école après les vacances de Noël et du nouvel an.

Jaime Bautista, secrétaire aux transports des Philippines, s’est excusé pour la gêne occasionnée aux passagers.

Bautista a déclaré que le centre de gestion du trafic aérien, qui contrôle les vols entrants et sortants, “s’est effondré” en raison d’une panne de courant qui a entraîné la perte de communication, radio, radar et Internet.

Il a déclaré que le système obsolète devrait être mis à niveau immédiatement et qu’une sauvegarde était nécessaire.

Il n’y a actuellement aucun vol commercial aérien aux Philippines (MANILLE FIR). pic.twitter.com/xUhyPJarmE — Flightradar24 (@flightradar24) 1 janvier 2023

“Il s’agit d’un problème de système de gestion du trafic aérien”, a-t-il déclaré lors d’un point de presse. “Si vous nous comparez à Singapour, d’une part, il y a une grande différence, ils ont au moins 10 ans d’avance sur nous.”

Il y a eu des scènes chaotiques aux comptoirs d’enregistrement à travers le pays alors que des milliers de personnes tentaient de réserver à nouveau des billets ou de trouver quand leurs vols pourraient décoller.

D’autres qui étaient montés à bord de leur avion avant l’annonce du pépin ont attendu des heures et ont ensuite été débarqués.

Dimanche soir, l’aéroport de Manille avait repris ses services normaux.

Un vol de Philippine Airlines en provenance de Brisbane a été le premier avion à atterrir après le “pépin”, a indiqué l’aéroport.

Des clips vidéo et des photos publiés sur les réseaux sociaux ont montré de longues files d’attente à l’aéroport et le personnel des compagnies aériennes distribuant des packs de nourriture et des boissons aux passagers bloqués.

Manuel Pangilinan, le président du conglomérat philippin de télécommunications PLDT, a déclaré sur Twitter : « On nous dit que les installations de radar et de navigation de NAIA sont en panne. J’étais sur le chemin du retour fm Tokyo – 3 heures de vol, mais j’ai dû retourner à Haneda.

« Six heures de vol inutiles, mais les inconvénients pour les voyageurs et les pertes pour le tourisme et les affaires sont horribles. Seulement dans le PH. Soupir.”

Philippine Airlines et la compagnie aérienne à bas prix Cebu Pacific ont déclaré avoir offert aux passagers qui devaient voler dimanche une nouvelle réservation gratuite ou la possibilité de convertir les billets en bons.

– avec Reuters et AFP