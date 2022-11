Le vol le plus long du monde emprunte une route “giratoire” et Internet a besoin de savoir pourquoi

Les utilisateurs des médias sociaux sont laissés perplexes après avoir appris que le vol le plus long du monde semble emprunter une route sinueuse plutôt qu’une ligne droite. Notamment, le vol le plus long du monde qui couvre une distance de 9 537 milles, suit une route détournée pour atteindre sa destination finale. La discussion sur la plate-forme de médias sociaux a commencé lorsqu’un utilisateur de TikTok a présenté l’itinéraire sinueux du vol à l’aide d’une carte numérique, a rapporté LADBible. Dans la vidéo partagée par TikToker Travel With DJ, l’utilisateur a informé que le vol commercial sans escale le plus long du monde décolle de New York à destination de Singapour.

Le voyage qui commence à l’aéroport John F Kennedy (JFK) se termine à l’aéroport de Singapour Chani. Selon un rapport de LadBible, le vol prend 18 heures et 50 minutes pour atteindre sa destination. Au milieu de cela, le TikToker a utilisé une ligne pointillée rouge pour montrer la route courbe de l’avion lorsque suivre une ligne droite semble être plus simple. La vidéo virale a amassé plus d’un million de likes et des milliers de commentaires sur la plateforme de médias sociaux. Alors qu’un barrage d’internautes semble curieux de savoir pourquoi le vol suit une trajectoire sinueuse, beaucoup ont inondé la vidéo d’anecdotes amusantes.

Selon le portail, un utilisateur a commenté : “Pourquoi ne volent-ils pas tout droit vers l’est ?” un autre a plaisanté, “Bro a fait une tournée mondiale”, un autre a ajouté, “Pilot avait du boeuf avec l’Europe.” Notamment, il y a une raison derrière suivre le chemin sinueux. One Monroe Aerospace explique que suivre une route sinueuse est en effet plus sûr et beaucoup plus rapide que de voler en ligne droite. Comme les routes sinueuses épousent des étendues terrestres au lieu de survoler directement l’océan Pacifique, cela donne aux avions des possibilités plus faciles d’effectuer un atterrissage d’urgence si nécessaire.

“Les cartes plates sont quelque peu déroutantes car la Terre elle-même n’est pas plate. C’est plutôt sphérique. Par conséquent, les itinéraires rectilignes n’offrent pas la distance la plus courte entre deux emplacements. Qu’une compagnie aérienne commerciale vole des États-Unis vers l’Asie ou ailleurs, elle aura le vol le plus rapide et le plus économe en carburant en effectuant un itinéraire courbe », a déclaré One Monroe Aerospace.

