Le vol le plus court du monde avec un tarif de Rs 1 645 atteint sa destination en un peu plus d’une minute

Le vol le plus court du monde prend une minute et 14 secondes pour se rendre à destination. Un blogueur de voyage nommé Noel Philips a documenté le voyage en avion et a partagé la vidéo sur YouTube. Le vol relie les îles écossaises de Papa Westray à Westray dans l’archipel écossais des Orcades. Les deux endroits ne sont qu’à 2,7 kilomètres l’un de l’autre. L’itinéraire comprend également Kirkwall; par conséquent, le vol opère dans une formation en triangle, volant de Papa Westray à Westray à Kirkwall.

Étant le vol le plus court du monde, c’est aussi le vol le plus cher, si l’on se base sur le coût de chaque kilomètre parcouru. Le prix des billets de ce vol est fixé à 17 £, soit environ Rs 1 643. Le vol est opéré par Loganair et fonctionne deux fois par jour. Il transporte jusqu’à de bons passagers à la fois, a rapporté Stuff.

Le vol pourrait facilement être remplacé par la construction d’un pont mais les autorités locales n’ont pris aucune mesure pour l’instant. L’endroit est le seul moyen de transport régulièrement utilisé par les habitants et les visiteurs. Le moyen de transport alternatif est une promenade en bateau de 20 minutes sur des eaux agitées.

Partageant son expérience du vol le plus court du monde, Noel, dans le titre, a écrit : « À bord du vol le plus court du monde : 80 secondes !

Depuis son partage, la vidéo a réussi à accumuler plus de 2 000 vues. Les internautes n’ont pas tardé à enregistrer leurs réactions dans la section des commentaires. Un utilisateur a déclaré : « Imaginez si vous avez un retard de deux heures pour ce vol. Il est probablement plus rapide de simplement marcher et nager là-bas.

Un autre a commenté : « Superbe ! Je me suis toujours demandé à quoi ressembleraient ces vols et maintenant je le sais. “Étonnante! Je me demande s’il y a aussi un service de ferry. Quelqu’un pourrait littéralement retenir son souffle pendant toute la durée du vol », a écrit un utilisateur.

