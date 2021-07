Le vol et l’alley-oop de Jrue Holiday mettent Bucks au bord du titre NBA

PHOENIX – Giannis Antetokounmpo avait The Block dans le match 4.

Jrue Holiday a maintenu les moments de signature dans le jeu 5 avec The Steal puis The Pass.

Il n’est pas surprenant que deux des jeux déterminants des Milwaukee Bucks lors de la finale de la NBA soient en défense.

Ce qui a peut-être été une surprise lors de la victoire 123-119 de Milwaukee contre Phoenix samedi, c’est la production offensive de Holiday. Au cours des quatre premiers matchs de la finale, Holiday a tiré 33,3% sur le terrain et 27,3% sur 3 points et a dû répondre à des questions sur ses lacunes offensives.

« J’ai l’impression qu’à la fin de la journée, tout ce que je peux faire pour aider mon équipe est le plus important », a déclaré Holiday. « J’étais 4 pour 20 le match avant et nous avons quand même gagné et je sais que je peux faire d’autres choses pour affecter le jeu. Je sais quand mon tir va et j’essaie de faire des jeux pour les autres, c’est définitivement un bonus supplémentaire. »

Holiday a construit une performance offensive magistrale et un effort défensif gagnant alors que les Bucks ont pris une avance de 3-2 dans la série.

Holiday a récolté 27 points, 13 passes décisives, quatre rebonds, trois interceptions et un bloc, et en trois secondes avec quelques instants à jouer au quatrième quart, il a réalisé les jeux du match.

Alors que Milwaukee s’accrochait à un point d’avance et que les Suns se ralliaient à un déficit à deux chiffres au quatrième trimestre, Holiday a volé le ballon – l’a arraché – à la star des Suns Devin Booker avec 16,7 secondes à jouer. Alors qu’il envisageait de dribbler quelques secondes plus tard, il a vu Antetokounmpo appeler à un alley-oop. Il a lancé le ballon et Antetokounmpo l’a dunk avec 13,5 secondes à jouer.

Défense et attaque en quelques secondes.

« C’est un défenseur incroyable, des mains fortes et il est entré là-dedans et l’a pris », a déclaré l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer. « Je pense que la plupart du temps, vous voulez juste le sortir et courir l’horloge. Mais Jrue et Giannis dans un deux contre un, juste pour mettre deux points au tableau. Je pense qu’il suffit de faire confiance à leur instinct, de leur faire confiance. Giannis obtient un seau et nous mettre en place (trois points). Ils jouent, ils sont en compétition. C’est ce dont nous avons besoin. «

A déclaré Holiday: « J’ai l’impression que nous savions que Booker voulait prendre ce dernier coup et a joué une grande défense sur lui et lui a fait tourner le dos et il s’est tourné droit vers moi. Je suppose que j’étais juste au bon endroit au bon moment. «

Une fois menés 2-0 dans la série, les Bucks ne sont qu’à une victoire de leur premier championnat depuis 1971. Le sixième match aura lieu mardi à Milwaukee (21 h HE, ABC).

Holiday a livré la marchandise. Il a effectué 12 tirs sur 20, dont 3 sur 6 sur 3 points, et a mené un rallye au deuxième trimestre qui a sauvé les Bucks d’un déficit de 3-2 en série.

Phoenix a pris les devants 37-21 au cours des 12 premières minutes et a fait à peu près le tir qu’ils ont pris. Mais cette avance de 16 points a disparu dans les quatre premières minutes du deuxième quart-temps. Holiday a marqué neuf de ses 14 points au deuxième quart au cours d’une course de 21-5. À la fin du trimestre, les Bucks avaient une avance de 64-61 et n’ont plus jamais traîné.

Il a marqué neuf points au troisième et seulement deux au quatrième, mais a continué à faire des jeux gagnants.

« Cela demande beaucoup de travail à son corps pour faire ce qu’il fait tous les soirs », a déclaré Antetokounmpo. « Prenez le meneur sur tout le terrain, puis ramenez le ballon, mettez toute l’équipe en ordre, en position, exécutez, essayez de marquer, essayez de descendre, essayez de trouver l’homme ouvert. Genre, c’est beaucoup, vous savez, mais nous lui faisons confiance qu’il peut le faire.

« Mais une chose, ce qui est bien avec Jrue, c’est qu’il peut affecter le jeu de plusieurs manières. »

Les Bucks avaient besoin d’un meneur qui pourrait les élever au niveau supérieur aux côtés d’Antetokounmpo et Khris Middleton. Le directeur général Jon Horst et le front office de Milwaukee avaient ciblé Holiday pendant quelques saisons mais n’ont pas pu trouver le bon accord.

Les Bucks ont passé un temps considérable sur les rapports de dépistage des Fêtes et les données analytiques. Ils ont déterminé qu’il était le joueur qui pourrait les amener à un titre.

Juste avant la saison, les Bucks ont trouvé le bon accord avec la Nouvelle-Orléans et ont échangé contre Holiday. Cela a coûté à Milwaukee trois futurs choix de première ronde, mais se rendre en finale et avoir besoin d’une victoire pour remporter un championnat en vaut la peine.

« J’adore être coéquipier avec lui », a déclaré Antetokounmpo, « et j’espère qu’à l’avenir, nous pourrons être coéquipiers pendant de nombreuses années. »

