Le vol est-il sûr? Quel est l’avion le plus sûr? Demandez au capitaine

Quel est l’avion le plus sûr?

– KD, Colombie-Britannique

Tous les avions pilotés par les principales compagnies aériennes construites aux États-Unis, en Europe, au Canada ou au Brésil sont sûrs et les avions de ligne modernes regorgent de caractéristiques de sécurité.

Lorsque vous montez à bord d’un avion de ligne, vous entrez dans un monde hautement réglementé, composé de personnes hautement qualifiées, séparées par des contrôleurs aériens hautement qualifiés et pleins de dispositifs de sécurité. Bon nombre de ces caractéristiques de sécurité ne sont pas évidentes pour le passager typique.

La conception et la certification des avions de ligne nécessitent la redondance des systèmes critiques, très souvent avec plusieurs systèmes de sauvegarde. Un exemple est les systèmes hydrauliques, qui alimentent les commandes de vol, la rétraction et l’extension du train d’atterrissage, et les panneaux mobiles à l’avant et à l’arrière de l’aile (lamelles et volets). Il existe trois systèmes hydrauliques indépendants ou deux systèmes hydrauliques avec un système de secours à utiliser en cas de panne. Les gros avions ont quatre systèmes indépendants. Cela signifie que si un système est perdu, cela n’affecte pas la capacité de contrôler l’aéronef.

Ce même niveau de redondance se trouve dans le système électrique (trois sources d’énergie), le système pneumatique (deux ou trois sources d’air) et le système de climatisation (deux ou trois sources de refroidissement).

Il y a des équipements de sécurité à bord pour les urgences médicales des passagers telles qu’une crise cardiaque, avec des kits à utiliser par les professionnels de la santé, de l’oxygène médical et plus encore. De plus, l’équipage peut joindre un médecin spécialement formé via un téléphone satellite ou une radio pour aider à déterminer la meilleure action pour aider le passager. Les agents de bord sont formés aux premiers secours et à la RCR.

Une question fréquente est «et si un moteur tombe en panne?» Tous les avions de ligne sont certifiés pour voler avec un moteur en panne. Les pilotes s’entraînent dans presque toutes les sessions de simulateur pilotant l’avion avec un moteur en panne. Les moteurs à réaction d’aujourd’hui sont très fiables, mais si l’un tombe en panne, l’autre propulsera l’avion vers un atterrissage en toute sécurité.

John Cox est un commandant de bord à la retraite chez US Airways et dirige sa propre société de conseil en sécurité aérienne, Safety Operating Systems. Les points de vue et opinions exprimés dans cette chronique sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de USA TODAY.