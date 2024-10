Le vol du pilote trace un message dans le ciel de Kansas City écrit de la main du maire

Projet pilote de la région de Kansas City et professeur agrégé Mujahid Abdulrahim et plusieurs de ses étudiants ont pris leur envol vendredi au-dessus de Kansas City dans une tentative inhabituelle pour inciter les gens à participer aux prochaines élections.

Ils ont parcouru un chemin qui, vu du ciel, site Web de suivi des vols FlightAware.comépelle le message « VOTE ».

Ce voyage s’inscrit dans la continuité des efforts qu’Abdulrahim a lancés il y a quatre ans pour l’élection présidentielle de 2020 afin d’encourager l’engagement des électeurs de manière non partisane.

« Nous pensons qu’il est vraiment important que les citoyens américains participent au processus démocratique », a déclaré Abdulrahimj, qui enseigne la conception d’avions, l’ingénierie des essais en vol et les systèmes de contrôle à l’Université du Missouri-Kansas City. « Nous aimons les avions, et c’est notre langage d’amour. »

En plus d’encourager les gens à sortir et à voter, Abdulrahim a utilisé ce processus, appelé écriture de plans de vol, pour d’autres projets. Plus tôt cette année, il a rendu hommage aux Chiefs de Kansas City avant le Super Bowl. Un vol reproduisait le numéro de maillot de l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce, 87, entouré d’un cœur en guise de clin d’œil à Kelce et la chanteuse superstar Taylor Swift.

Lors du dernier vol, Abdulrahim a demandé au maire Quinton Lucas d’écrire « Votez ». Le message manuscrit a ensuite été numérisé et le vol a été planifié autour de lui.

« Donc, ce que vous voyez est essentiellement l’écriture manuscrite du maire Quinton Lucas, large de 20 milles », a déclaré Abdulrahim.

Abdulrahim utilise généralement son avion pour écrire dans le ciel. Mais cette fois, comme il avait des étudiants avec lui, il a emprunté un avion à Systèmes de vol ATD à l’aéroport du centre-ville de Wheeler. Deux des étudiants suivent son cours de conception d’avions ce semestre. L’autre était son assistant pédagogique, qui avait effectué divers autres vols.

Le vol a décollé de l’aéroport du centre-ville peu après 10 heures du matin et a atterri à l’aéroport environ une heure et 10 minutes plus tard. La trajectoire de vol les a amenés au-dessus du Northland de Kansas City.

La météo était parfaite vendredi, même si les vents à l’altitude où ils volaient étaient un peu difficiles. Abdulrahim a déclaré que si vous regardez attentivement et critiquez son vol, il y a des cas où ils ont dépassé le virage. Il a déclaré que c’était un plaisir de travailler avec les contrôleurs aériens de l’aéroport international de Kansas City et de la tour de l’aéroport du centre-ville pendant le vol.

Trois autres vols sont en préparation, dont un provisoirement prévu pour lundi. Pour cela, ils disposent du message manuscrit du représentant américain Emanuel Cleaver. Les deux autres vols, qui sont encore en cours de confirmation, auront lieu dans le courant de la semaine prochaine et la veille du scrutin. Abdulrahim n’a pas souhaité divulguer les noms des autres dirigeants locaux impliqués.

Abdulrahim n’est pas sûr qu’il faille encourager quiconque à voter à ce stade, mais il estime que ce plaidoyer en faveur de l’engagement des électeurs est suffisamment essentiel pour justifier le message.

« Si quelque chose contre lequel nous luttons, c’est simplement l’apathie des électeurs », a déclaré Abdulrahim. « C’est notre seul adversaire. »