Un vol d’essai pour le vaisseau spatial de SpaceX, un vaisseau-fusée Elon Musk espère transporter des gens sur Mars dans quatre ans, s’est terminé par une explosion spectaculaire lors de l’atterrissage mercredi soir.

La fusée en forme de balle a subi son vol le plus élaboré à ce jour, visant huit milles vers la stratosphère, près de 100 fois plus haut que les vols précédents.

Elon Musk, l’entrepreneur milliardaire derrière SpaceX, a qualifié cette ascension réussie et a affirmé que «nous avons obtenu toutes les données dont nous avions besoin» après la mission.

Le prototype grandeur nature, de 50 mètres et 9 mètres de diamètre, a survolé le golfe du Mexique après un lancement réussi.

Après environ cinq minutes, il a tourné sur le côté comme prévu et est descendu en chute libre vers la pointe sud-est du Texas, près de la frontière mexicaine.

Les moteurs Raptor se sont rallumés pour le freinage et la fusée s’est redressée. Cependant, quand il a atterri, la fusée a explosé.

Après le test, Musk a tweeté «Mars, nous y voilà!»

Musk avait déclaré plus tôt cette semaine qu’il y avait «probablement» une chance sur trois de succès complet.

Le test de mercredi a suivi la dernière opération de fourniture de stations spatiales de SpaceX pour la NASA de trois jours et le deuxième vol d’astronaute de la société privée à moins d’un mois du Kennedy Space Center de Floride.

Starship est en fait l’étage supérieur des navires que Musk espère emmener les gens sur la Lune et sur Mars.

Il sera lancé sur un énorme booster, toujours en développement, connu sous le nom de Super Heavy.

SpaceX a l’intention d’utiliser Starship pour mettre d’énormes satellites en orbite autour de la Terre, en plus de livrer des personnes et des marchandises sur la Lune et sur Mars.

Plus tôt cette année, SpaceX était l’un des trois maîtres d’œuvre choisis par la NASA pour développer des atterrisseurs lunaires capables d’amener des astronautes sur la Lune d’ici 2024.