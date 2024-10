Le vol d’essai de SpaceX attire l’attention des passionnés chinois

Le Super Heavy Booster de Starship est aux prises sur la rampe de lancement de Starbase près de Boca Chica, Texas, le 13 octobre 2024, lors du test Starship Flight 5. Photo : VCG

SpaceX a réalisé le cinquième vol d’essai de sa fusée géante Starship, marquant des exploits importants, notamment la capture réussie du propulseur « Super Heavy » de la fusée à l’aide de bras mécaniques, affectueusement surnommés par beaucoup « baguettes », lors de sa première tentative. Le vol a également attiré beaucoup d’attention parmi les passionnés chinois de l’espace et les initiés de l’industrie.

Outre la capture du booster, marquant une étape majeure vers l’objectif de SpaceX de faire de Starship un système de fusée entièrement réutilisable, le vaisseau spatial Starship a parcouru une trajectoire similaire dans l’espace à celle lors de son précédent test en vol, est rentré dans l’atmosphère terrestre et s’est écrasé dans l’océan Indien. » a rapporté l’agence de presse Xinhua.

Enthousiasmés par les images du vol d’essai du Starship, de nombreux internautes chinois ont publié des messages de félicitations en ligne. Cependant, certains acteurs de l’industrie spatiale chinoise contactés par le Global Times ont partagé des points de vue différents sur ces réalisations.

« La plus grande force de l’équipe Starship réside dans la technologie de récupération du premier étage, signature de SpaceX, lancée avec les fusées Falcon, mais le développement du deuxième étage a un long chemin à parcourir », a déclaré un technicien chinois de la fusée qui a demandé à rester anonyme, a déclaré au Global. Horaires lundi.

Le brûlage par désorbitation n’a pas encore été exécuté et des problèmes critiques en matière d’aérodynamique et de protection thermique ne sont toujours pas résolus. Les boucliers thermiques continuent de tomber, et même la trajectoire de plané équilibrée la plus douce, à angle élevé, a provoqué des brûlures importantes, a déclaré l’expert, et a prédit que de nouveaux retards dans les plans américains d’atterrissage sur la Lune sont presque inévitables.

Kang Guohua, professeur d’ingénierie aérospatiale à l’Université d’aéronautique et d’astronautique de Nanjing, a déclaré au Global Times que le lancement consistait en deux objectifs clés : la récupération de la fusée et le retour du vaisseau spatial Starship lui-même, permettant ainsi un amerrissage contrôlé dans l’océan Indien. En comparaison, la technologie chinoise de récupération des fusées en est encore à la phase expérimentale.

Lorsqu’on lui a demandé si la Chine devrait également développer des fusées super lourdes comme Starship, Kang a répondu que le programme spatial chinois n’était pas engagé dans une course à l’espace de type « Star Wars ».

« Nous avons toujours adhéré au principe de développement en fonction de nos capacités, en relevant les défis étape par étape conformément aux lois scientifiques. Nous développerons notre technologie spatiale en fonction de nos propres capacités et besoins. Par exemple, nos prochains objectifs d’exploration de l’espace lointain incluent des missions habitées. atterrissages lunaires, bases lunaires, échantillonnage d’astéroïdes et missions de retour d’échantillons sur Mars.

Actuellement, les États-Unis s’inquiètent davantage de la possibilité que la Chine puisse réaliser un alunissage avant elle. Ce sont eux qui sont inquiets, pas nous, a-t-il déclaré.