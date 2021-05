Le vol de tourisme spatial Blue Origin de Jeff Bezos est lancé le 20 juillet

L’entreprise spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, lancera son premier équipage d’astronautes dans l’espace le 20 juillet, volant sur sa fusée de tourisme spatial appelée New Shepard, a annoncé la société mercredi.

La société n’a pas encore ouvert la vente de billets ou publié des informations sur les prix des vols New Shepard, mais organisera une vente aux enchères publique pour un siège lors du premier lancement avec équipage.

Une vente aux enchères en ligne scellée se déroulera jusqu’au 19 mai et les enchères peuvent aller jusqu’à 50 000 $ – la société exigeant des informations d’identification supplémentaires et un dépôt de 10 000 $ pour les offres plus élevées. Puis, à partir du 19 mai, Blue Origin organisera un processus d’appel d’offres public – avant une vente aux enchères en ligne finale le 12 juin.

« Nous vendons aux enchères le premier siège au profit de notre fondation Club for the Future », indique une vidéo de Blue Origin.

New Shepard est conçu pour transporter jusqu’à six personnes à la fois lors d’un trajet au-delà du bord de l’espace, les capsules des vols d’essai précédents atteignant une altitude de plus de 340000 pieds (ou plus de 100 km). La capsule dispose de fenêtres massives pour donner une vue aux passagers, passant quelques minutes en apesanteur avant de retourner sur Terre.