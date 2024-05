Le vol de Singapore Airlines touché par des turbulences mortelles est tombé de 178 pieds en 4,6 secondes

Le vol de Singapore Airlines qui a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence à Bangkok la semaine dernière après avoir subi de « graves turbulences » a plongé de 178 pieds en 4,6 secondes, ont révélé les enquêteurs.

Le ministère des Transports de Singapour a déclaré que la chute soudaine d’altitude « a probablement causé des blessures à l’équipage et aux passagers » à bord du Boeing 777-300ER qui se dirigeait de Londres à Singapour. Un passager de 73 ans à bord de l’avion est décédé des suites d’une crise cardiaque présumée tandis que des dizaines d’autres ont été blessés, selon Reuters.

Le ministère des Transports a déclaré que des enquêteurs de Singapour, en collaboration avec des représentants du National Transportation Safety Board, de la Federal Aviation Administration et de Boeing, ont déterminé que le vol 321 de Singapore Airlines avait commencé à ressentir une vibration alors qu’il survolait une zone au sud de la Birmanie le 21 mai.

« À peu près au même moment où l’apparition de la légère vibration, une augmentation incontrôlée de l’altitude de l’avion, atteignant un sommet de 37 362 pieds, a été enregistrée. En réponse à cette augmentation incontrôlée de l’altitude, le pilote automatique a incliné l’avion vers le bas pour redescendre à l’altitude sélectionnée. altitude de 37 000 pieds », a indiqué l’agence.

« De plus, les pilotes ont observé une augmentation incontrôlée de la vitesse qu’ils ont arrêtée en prolongeant les aérofreins », poursuit le communiqué. « Alors qu’il gérait la vitesse, à 7 h 49 min 32 s, on a entendu qu’un pilote annonçait que le panneau de ceinture de sécurité était allumé. »

« Les changements rapides de G sur une durée de 4,6 secondes ont entraîné une baisse d’altitude de 178 pieds, passant de 37 362 pieds à 37 184 pieds », a également indiqué le ministère des Transports.

Singapore Airlines a déclaré dans un communiqué avoir pris connaissance des conclusions préliminaires et « coopérer pleinement avec les autorités compétentes dans les enquêtes en cours sur cet incident ».

« Nous nous engageons à soutenir nos passagers et membres d’équipage qui se trouvaient à bord du SQ321 ce jour-là, ainsi que leurs familles et leurs proches », ajoute le communiqué. « Cela inclut la couverture de leurs frais médicaux et hospitaliers, ainsi que toute assistance supplémentaire dont ils pourraient avoir besoin. »

Dzafran Azmir, un passager de 28 ans à bord du vol, avait précédemment déclaré à Reuters que « Soudain, l’avion [started] Je me suis incliné vers le haut et il y avait des tremblements, alors j’ai commencé à me préparer à ce qui se passait, et très soudainement, il y a eu une chute très dramatique, donc tout le monde assis et ne portant pas de ceinture de sécurité a été immédiatement projeté dans le plafond.

« Tous les membres d’équipage de cabine que j’ai vus ont été blessés », a déclaré à Reuters Andrew Davies, un autre voyageur à bord du vol. « Je n’ai vu personne travaillant pour Singapore Airlines qui n’ait pas été blessé.