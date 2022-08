Le vol de photos de Churchill est probablement un “travail interne”: un ancien agent du FBI

Le vol d’un portrait emblématique de Sir Winston Churchill à l’hôtel Château Laurier d’Ottawa était probablement un “travail interne”, a déclaré un ancien enquêteur sur les crimes artistiques du FBI.

Robert Wittman, un ancien agent spécial du Federal Bureau of Investigation qui a aidé à créer l’équipe Art Crime de l’agence, a déclaré mercredi à CTV’s Your Morning que les recherches du FBI sur les œuvres d’art et les objets de collection volés ont révélé qu’environ 89% des vols sont commis par des initiés, tels que des collectionneurs. ou employés.

“Donc, généralement, lorsqu’une situation comme celle-ci se produit, ce n’est pas un vol à l’étalage, ce n’est pas simplement un cambriolage; c’est quelqu’un de l’intérieur qui avait accès, qui savait ce qu’il cherchait, savait quelles étaient les mesures de sécurité qui protégeaient la pièce et qu’ils ont pu faire échouer ces mesures parce qu’ils disposaient d’informations privilégiées”, a déclaré Wittman.

Des responsables du Château Laurier affirment que quelqu’un a volé la photographie de l’ancien premier ministre britannique, prise par le photographe canadien Yousuf Karsh pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a environ huit mois et l’a remplacée par une copie.

L’hôtel a fait la découverte le week-end dernier après avoir remarqué que la photographie n’était pas accrochée correctement et que le cadre du portrait ne correspondait pas aux autres de Karsh qui sont également accrochés dans le salon de lecture du Château Laurier.

Pris en décembre 1941, le portrait reste sur le billet britannique de cinq livres et est apparu sur des timbres et des couvertures de magazines. La police d’Ottawa dit qu’elle enquête sur le vol.

Certains ont estimé que la photo pourrait rapporter six chiffres aux enchères.

Bien que Wittman ne s’attende pas à ce que la photo rapporte autant d’argent sur le marché secondaire, il a reconnu que l’histoire unique derrière la photo pourrait attirer les collectionneurs.

Karsh est célèbre pour lui avoir pris le cigare de Churchill avant de prendre la photo sur la Colline du Parlement, créant le air renfrogné sur le visage du premier ministre que le photographe a finalement capturé sur pellicule.

Wittman a déclaré qu’il s’attend à ce que l’enquête comprenne une analyse médico-légale de toutes les empreintes digitales, un examen des images de surveillance à l’hôtel et à proximité, en examinant qui a eu accès à la photo et quelles mesures de sécurité étaient en place pour la sécuriser sur le mur, comme ainsi que de retracer potentiellement le cadre jusqu’à son lieu d’achat.

D’après son expérience, Wittman a déclaré que le taux de récupération des œuvres d’art de grande valeur atteignait 95 %.

“En fin de compte, à moins qu’il ne soit détruit, il est toujours sur le marché”, a-t-il déclaré. “À un moment donné, ça revient sur le marché, c’est annoncé et ensuite on le récupère.”



Avec des fichiers de Michael Woods de CTV News Ottawa