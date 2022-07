Le vol de Pelosi vers Taïwan pourrait provoquer une “escorte” d’avions de combat chinois – médias

Pékin pourrait déclarer une zone d’exclusion aérienne pour dissuader le président américain de se rendre à Taipei

La Chine pourrait utiliser des avions de guerre et des exercices de missiles afin d’empêcher la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, de se rendre à Taiwan, selon plusieurs rapports. Le démocrate californien n’a ni confirmé ni démenti son intention de se rendre sur l’île le mois prochain après les reportages des médias.

Pékin pourrait déclarer une zone d’exclusion aérienne ou restreindre la navigation en menant des exercices militaires près du détroit de Taiwan, forçant l’avion de Pelosi “faire un détour” a rapporté mercredi le South China Morning Post, citant des experts militaires.

CNN a également cité vendredi un responsable de la Maison Blanche exprimant sa crainte que la Chine n’annonce une zone d’exclusion aérienne dans le but de faire dérailler l’éventuel voyage de Pelosi. Le New York Times a cité des responsables américains lundi disant que la Chine pourrait envoyer des avions de guerre à “escorte” l’avion de Pelosi et l’empêcher d’atterrir.

Pelosi serait le premier président de la Chambre des représentants des États-Unis à visiter l’île depuis 1997. La Chine revendique Taiwan, qui est gouvernée par un gouvernement séparé depuis la fin des années 1940, comme son territoire et s’oppose à toute forme de reconnaissance diplomatique des autorités de Taipei.

La semaine dernière, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré qu’il aurait un “impact grave » sur les relations sino-américaines, violant la politique d’une seule Chine et les accords existants entre Washington et Pékin.

Mardi, Tan Kefei, porte-parole du ministère chinois de la Défense, a averti que Pékin « prendre des mesures énergiques pour contrecarrer toute ingérence extérieure » Dans Taiwan. Le journal d’État chinois Global Times a rapporté que l’armée chinoise pourrait lancer des exercices de missiles, ciblant “tous les éventuels porte-avions américains et autres grands navires militaires qui pourraient être impliqués dans la visite de Pelosi.”

Lors de son point de presse régulier jeudi, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré que l’éventuel voyage de Pelosi restait “une hypothèse”.

“Je ne vais pas donner de conseils depuis ce podium” a-t-il dit, expliquant si la Maison Blanche était contre le voyage de Pelosi à Taiwan.

Des équipes d’anciens responsables américains et en exercice se sont rendues à Taïwan en mars et avril, suscitant la colère de Pékin. Taipei a accusé la Chine d’avoir intensifié les survols d’avions militaires près de l’île ces derniers mois, tandis que Pékin a critiqué les autorités taïwanaises et les États-Unis pour avoir conclu des accords pour approvisionner l’île en armes.