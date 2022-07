Le vol de Londres à Los Angeles a été détourné après qu’un Britannique a « attrapé la gorge d’un passager et tenté de le frapper et de le mordre » | Nouvelles américaines

Un Britannique a été accusé d’avoir agressé un autre passager et des membres d’équipage lors d’un vol Londres-Los Angeles qui a dû être détourné vers l’Utah.

William Hayes, 39 ans, a été arrêté mardi après l’atterrissage de l’avion de Virgin Atlantic à Salt Lake City.

Il a été accusé d’agression et d’ingérence dans l’équipage de conduite.

Pendant le vol, il aurait attrapé par la gorge un passager assis devant lui et aurait tenté de le frapper et de le mordre, provoquant le détournement de l’avion, ont indiqué les autorités américaines.

Des témoins ont déclaré aux autorités qu’après que les passagers et les membres d’équipage aient retenu et menotté Hayes à la suite de l’agression présumée, il a tenté de se battre avec des personnes à proximité et de donner des coups de pied aux fenêtres de l’avion, selon les documents d’accusation.

Hayes a été emmené à la prison du comté de Salt Lake et la police a déclaré que l’affaire avait été renvoyée au bureau du procureur américain.

L’avion a ensuite repris son vol vers LA.

Virgin a déclaré dans un communiqué que “la sécurité et le bien-être de nos clients et de notre équipage sont toujours notre priorité absolue et nous ne tolérons aucun comportement qui compromette cela”.

“Notre équipage de cabine est hautement qualifié pour faire face à toute personne susceptible d’avoir un impact sur cette expérience pour les autres”, a déclaré un porte-parole.