Le vol de deux roues vous rend nerveux? Astuces astucieuses pour éviter le vol de votre scooter

En France, les motos, scooters et cyclomoteurs sont volés à raison d’un toutes les 10 minutes, en particulier dans les zones urbaines où le vol de motos est de plus en plus courant. Pour éviter la désagréable surprise d’avoir votre fierté et votre joie à deux roues emportées pendant que vous tournez le dos, les coureurs doivent faire très attention et suivre certaines règles pour minimiser les risques. Voici quelques conseils qui devraient vous aider à vous assurer que la moto ou le scooter est bien protégé.

Ne vous garez pas n’importe où

Cela peut sembler évident, mais lorsque vous vous garez dans des espaces publics, vous devez choisir un endroit où de nombreuses personnes pourront voir votre machine. En un mot, évitez les ruelles peu fréquentées et les parkings non surveillés. Si vous déjeunez dans un café avec terrasse, essayez de placer votre vélo à un endroit où vous pourrez le surveiller, même si vous n’êtes pas à proximité. Il en va de même pour le stationnement à l’extérieur de votre bureau, où il peut être possible de positionner votre machine là où vous pouvez la voir depuis une fenêtre. En même temps, vous pourriez envisager de modifier vos habitudes de stationnement pour éviter de donner aux voleurs l’idée que votre vélo est toujours là pour le prendre.

Utilisez toujours un cadenas ou des serrures

Que vous vous gariez pendant quelques minutes ou une journée entière, votre vélo doit toujours être attaché avec un verrou de sécurité mécanique à un cerceau de compartiment à vélo ou à un autre objet inamovible. Lors du positionnement du verrou, assurez-vous qu’il ne touche pas le sol et attachez-le à une partie du vélo qui n’est pas facilement démontable, comme le cadre ou un point d’ancrage sur la fourche. Deux verrous de sécurité peuvent faire de votre machine une perspective encore plus intimidante pour les voleurs, qui devront passer deux fois plus de temps s’ils essaient de la voler.

Un GPS peut s’avérer inestimable

Si votre vélo est volé, un traceur GPS peut s’avérer être une bénédiction. Ces petits appareils, qui doivent être discrètement cachés quelque part sur votre machine, vous obligent à souscrire un abonnement. Cependant, une fois que vous en avez installé un, vous pouvez facilement trouver votre vélo à l’aide d’un ordinateur ou d’un smartphone pour accéder au site Web dédié du fournisseur de services.

