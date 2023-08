Le vol d’Australie vers la Malaisie revient à Sydney en raison d’un «passager perturbateur»

Un « passager perturbateur » a fait revenir un vol Australie-Malaisie à Sydney trois heures seulement après son décollage.

Un homme de 45 ans a été arrêté et les autres passagers ont été relâchés environ trois heures après l’atterrissage de l’avion.

L’homme devrait être inculpé plus tard dans la journée du 14 août 2023.

Un vol aérien de l’Australie à la Malaisie est revenu lundi à Sydney, où un passager a été arrêté quelques heures plus tard dans ce que la police a décrit comme un incident d’urgence.

L’urgence a provoqué des dizaines d’annulations et de retards de vols intérieurs dans l’aéroport le plus fréquenté d’Australie.

Le vol MH122 de Malaysia Airlines a quitté l’aéroport de Sydney avec 199 passagers et 12 membres d’équipage à bord pour un vol de huit heures à destination de Kuala Lumpur et est revenu plus de trois heures plus tard à cause d’un « passager perturbateur », a indiqué la compagnie aérienne.

« Dans l’intérêt de la sécurité, le commandant du vol a pris la décision de retourner à Sydney », a déclaré la compagnie aérienne nationale malaisienne dans un communiqué.

Nine News a rapporté qu’un passager tenant un sac à dos sur l’Airbus A330 avait menacé de « faire exploser l’avion ». L’équipage a vérifié le sac à dos et n’a trouvé aucun explosif, a-t-il déclaré.

La police fédérale australienne a décrit la situation comme un « incident d’urgence ».

Un homme de 45 ans a été arrêté sans incident et les autres passagers ont été libérés de l’avion environ trois heures après son atterrissage, selon un communiqué de la police.

L’homme, qui n’a pas été identifié, devrait être inculpé plus tard lundi, a indiqué la police. Ils n’ont pas précisé d’infraction.

La compagnie aérienne a déclaré que les passagers seraient transférés sur les prochains vols disponibles.

« Malaysia Airlines souhaite remercier les autorités pour leur réponse immédiate et les passagers pour être restés calmes et coopératifs pendant l’épreuve », a déclaré la compagnie aérienne.

L’aéroport de Sydney a déclaré que certains vols continuaient d’atterrir et de décoller pendant que les agences d’urgence répondaient à la situation. Aucun vol international n’a été annulé.