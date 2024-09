Le vol Crew-9 des astronautes de SpaceX pour la NASA débute cette semaine. Voici comment il s’est transformé en mission de sauvetage

Cette semaine, la NASA envoie une mission de sauvetage vers la Station spatiale internationale.

Jeudi 26 septembre, l’astronaute de la NASA Nick Hague et le cosmonaute Aleksandr Gorbunov de l’agence spatiale russe Roscosmos s’envoleront vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord de la mission Crew-9 de SpaceX. Deux autres astronautes de la NASA, Zena Cardman et Stephanie Wilson, toutes deux spécialistes de mission, devaient également être à bord.

Mais Wilson et Cardman ont été écartés du vol afin de laisser la place à deux autres astronautes de la NASA, Butch Wilmore et Suni Williams, qui sont actuellement bloqués dans la station sans moyen de transport dédié pour rentrer chez eux. Le duo embarquera désormais avec Hague et Gorbunov lorsque Crew-9 partira en février 2025, après avoir passé environ huit mois dans l’espace. Williams et Wilmore étaient censés passer seulement une dizaine de jours dans l’espace. Comment la NASA s’est-elle retrouvée dans cette situation ?

Peu après le lancement de la capsule Starliner de Boeing, le 5 juin, par Wilmore et Williams pour le test en vol de l’équipage (CFT), la première mission d’astronautes, la capsule a rencontré des problèmes. Cinq de ses 28 propulseurs à réaction ont mal fonctionné et plusieurs fuites d’hélium ont été détectées dans le système de propulsion du vaisseau spatial.

La NASA a passé des semaines à diagnostiquer les problèmes en effectuant des tests avec le matériel Starliner au White Sands Test Facility au Nouveau-Mexique. Wilmore et Williams ont également effectué des tests de propulseurs sur le Starliner amarré à l’ISS pour essayer de produire autant de données que possible pour que les équipes de mission au sol puissent les analyser afin de déterminer si le véhicule pouvait être utilisé en toute sécurité pour le retour des astronautes.

« Notre grande préoccupation est de réussir la désorbitation, en nous assurant que le [propellant] « Le système fonctionne exactement comme il le doit, tout au long de la combustion de désorbitation », a déclaré Ken Bowersox, administrateur associé de la Direction des missions des opérations spatiales de la NASA, lors d’un briefing le 14 août.

En fin de compte, l’agence spatiale a annoncé dix jours plus tard qu’elle avait décidé de ramener le véhicule sur Terre sans son équipage. Les deux astronautes de Starliner, Williams et Wilmore, sont donc restés bloqués sur l’avant-poste orbital jusqu’à ce qu’ils puissent embarquer à bord de Crew-9.

Les astronautes de la NASA Suni Williams (à gauche) et Butch Wilmore, qui se sont rendus à la Station spatiale internationale à bord de la capsule Starliner de Boeing en juin 2024, discutent de leur mission lors d’une conférence de presse depuis l’ISS le 13 septembre. (Crédit image : NASA)

Le premier vol d’essai sans équipage de Starliner a également échoué. En décembre 2019, le vaisseau spatial n’a pas réussi à atteindre la station spatiale en raison de problèmes logiciels. Un deuxième vol d’essai orbital sans équipage en mai 2022 a permis d’atteindre la station et d’en revenir sans problème, bien que huit mois plus tard que prévu.

Après l’atterrissage sans équipage de Starliner dans le désert du Nouveau-Mexique le 7 septembre 2024, les dirigeants de la NASA ont déclaré que Wilmore et Williams se seraient bien comportés s’ils avaient pu rentrer chez eux à bord. « L’atterrissage aurait été sûr et réussi avec l’équipage à bord », a déclaré Steve Stich, directeur du programme d’équipage commercial de la NASA, lors d’une conférence de presse après l’atterrissage au début du mois.

Mais, invoquant les leçons tirées des catastrophes des navettes spatiales Challenger et Columbia, la NASA a souligné qu’elle ne voulait pas mettre les astronautes en danger plus que nécessaire.

« La décision de garder Butch et Suni à bord de la Station spatiale internationale et de ramener le Boeing Starliner à la maison sans équipage est le résultat d’un engagement en faveur de la sécurité », a déclaré l’administrateur de la NASA Bill Nelson aux journalistes le 24 août.

« La NASA a depuis toujours fait de son mieux pour créer une atmosphère dans laquelle les gens sont encouragés à s’exprimer et à exprimer leur opinion, et je pense qu’aujourd’hui en est un bon exemple », a déclaré Nelson.

Le vaisseau spatial d’essai en vol de l’équipage Starliner de Boeing se trouve sur son site d’atterrissage dans le désert de White Sands Space Harbor, au Nouveau-Mexique, après un atterrissage réussi le 7 septembre 2024. (Crédit photo : Boeing)

La NASA s’est trouvée dans une situation similaire l’année dernière. L’astronaute Frank Rubio s’est retrouvé bloqué à bord de l’ISS lorsqu’une violente fuite de liquide de refroidissement s’est produite sur le vaisseau spatial russe Soyouz MS-22 qu’il avait emmené vers l’ISS dans le cadre de la mission Expedition 68.

Rubio passera ensuite 371 jours consécutifs dans l’espace, battant un record américain alors qu’il attendait un Soyouz de remplacement pour rentrer chez lui.

L’astronaute de la NASA Frank Rubio (à gauche) et les cosmonautes de Roscosmos Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin sont vus après avoir atterri à bord du Soyouz MS-23 depuis la Station spatiale internationale dans la steppe kazakhe, le mercredi 27 septembre 2023. (Crédit image : NASA TV)

Outre le fait qu’il s’agit en quelque sorte d’une « mission de sauvetage », Crew-9 sera historique pour un certain nombre d’autres raisons. Il s’agira du premier lancement habité à partir du Space Launch Complex-40 (SLC-40) de la base de la Force spatiale de Cap Canaveral en Floride, et seulement du deuxième lancement habité depuis le site de la Force spatiale, après le lancement de la CFT de Starliner en juin.

Le commandant de l’équipage 9, Nick Hague, deviendra également le premier gardien actif de l’US Space Force à se lancer dans l’espace depuis la création de la branche en 2019.