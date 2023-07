Le vol aux caisses en libre-service cause des problèmes aux détaillants et aux acheteurs qui méprisent les chèques de reçu

Pour Brian Simpson, un récent voyage de magasinage de routine dans un magasin Canadian Tire à Toronto s’est transformé en une expérience troublante. Il dit qu’après avoir payé ses articles à une caisse automatique, un agent de sécurité l’a empêché de sortir et a exigé de voir son reçu.

« Cela m’a fait me sentir comme un suspect, comme si j’avais fait quelque chose de mal », a déclaré Simpson. « Je n’aime pas qu’ils nous peignent tous avec le même pinceau, qu’ils supposent que tous ceux qui utilisent les caisses automatiques vont voler. »

Le Conseil canadien du commerce de détail (RCC) a déclaré à CBC News que le vol à l’étalage est en hausse et qu’il travaille avec les détaillants sur des solutions. Certains grands détaillants ont adopté des contrôles aléatoires des reçus dans certains magasins, mais cette pratique a suscité des réactions négatives de la part des acheteurs, qui affirment qu’ils ne devraient pas avoir à payer le prix d’un vol à la caisse automatique.

« Cela nous traite comme des criminels à cause des changements qu’ils ont apportés au magasin en raison de cette expansion de la caisse libre-service », a déclaré John McCracken, qui a rencontré un panneau d’avertissement de vérification de reçu le mois dernier dans un supermarché appartenant à Loblaw juste à l’extérieur d’Halifax.

« Si vous avez déjà utilisé les caisses automatiques, vous savez à quel point il est incroyablement facile de les arnaquer. »

Brian Simpson, de Toronto, dit qu’il avait l’impression d’être traité comme un suspect lorsqu’il a été arrêté pour une vérification de reçus à la sortie d’un magasin Canadian Tire. (Keith Burgess/CBC)

Alors, à quel point le problème du vol aux caisses automatiques est-il grave – et est-ce la force motrice derrière les contrôles des reçus ? CBC News a posé ces questions à Canadian Tire, Walmart et Loblaw Companies Ltd., qui ont chacune intégré les vérifications dans une certaine mesure. Aucun n’a répondu directement aux questions.

Canadian Tire a déclaré dans un courriel que les reçus et les vérifications des sacs, qui sont laissés à la discrétion des propriétaires de magasins individuels, sont couramment utilisés dans l’industrie pour le « contrôle des stocks ». Walmart a déclaré que les chèques de réception peuvent être utilisés pour la prévention du vol, mais il n’a pas précisé quel type de vol. Loblaw a adressé ses commentaires au RCC, mais le conseil de vente au détail a déclaré qu’il ne suivait pas les pertes de paiement en libre-service.

CBC News s’est donc tournée vers le criminologue Adrian Beck, qui étudie le vol aux caisses automatiques depuis plus d’une décennie. Il a dit que c’est un problème croissant en raison de l’expansion des caisses automatiques et du fait que les voleurs estiment que le risque de se faire prendre est faible.

« Nous avons une plus grande proportion de personnes qui les utilisent, et beaucoup de gens se sentent maintenant plus à l’aise quant à la façon dont vous pourriez utiliser et abuser de ces systèmes », a déclaré Beck, professeur émérite à l’Université de Leicester en Angleterre.

J’ai eu un chèque de réception @CanadianTire ce soir par le gardien de sécurité à la sortie. J’ai utilisé la caisse automatique. Pas impressionné. J’étais déjà surveillé par le membre du personnel qui surveillait la caisse automatique. —@jancarson65

Dans le cadre d’une étude financée par l’industrie publié en 2022, Beck a interrogé 93 détaillants (il ne fournirait pas de noms) répartis dans 25 pays qui ont intégré la technologie de paiement en libre-service.

Selon l’étude, les détaillants ont estimé que jusqu’à 23 % des pertes de leurs magasins étaient dues à une combinaison de vols et d’erreurs des clients aux caisses automatiques.

Les deux tiers des détaillants ont déclaré que les pertes liées aux paiements en libre-service étaient une préoccupation croissante.

L’astuce de la carotte

Parfois, les clients commettent des erreurs de bonne foi lors du paiement en libre-service, par exemple en omettant accidentellement de scanner un article. Beck a déclaré que cela peut encourager les voleurs à voler, car ils estiment qu’ils ont une bonne excuse s’ils se font prendre.

« Je peux simplement dire: » Vous savez quoi, je suis désolé, j’ai manifestement fait une erreur. La machine était difficile à utiliser « », a-t-il déclaré. « Le vrai problème des détaillants est qu’ils trouvent très difficile de prouver que je suis un voleur plutôt qu’un mauvais scanner. »

Beck a déclaré qu’il existe différentes méthodes que les voleurs utilisent pour voler aux caisses automatiques, comme la saisie du code des carottes lors de la numérisation de produits plus chers sans code-barres, comme les raisins, par exemple.

« Ils déforment ce qu’ils achètent réellement parce qu’ils savent que les carottes sont beaucoup moins chères que les raisins. »

REGARDER | Les clients de Loblaw protestent contre les affiches de contrôle des reçus dans les magasins : Les clients de Loblaw mécontents des chèques reçus Les clients de Loblaw sont dégoûtés par les panneaux affichés dans les magasins indiquant que les clients doivent être prêts à montrer leurs reçus pour valider leurs achats. Certains disent que cela ajoute l’insulte à l’injure avec des prix gonflés et appellent la fouille des sacs une atteinte à la vie privée.

Une autre astuce s’appelle « sauter l’analyse« , où les voleurs ne scannent que certains de leurs articles. Tom Doyle, un enquêteur en civil qui patrouille dans les magasins de détail de l’Ontario, a déclaré qu’il surprenait fréquemment des personnes en train de faire cela aux caisses automatiques.

« Ils scanneront les oranges là-bas, mais ils mettront le steak [directly] dans le sac », a déclaré Doyle, de Corporate Protection & Investigative Services à Toronto. « S’il y a 200 $ d’épicerie, ils pourraient en payer 50 $.

Doyle a déclaré que, d’après son expérience, les voleurs de caisses automatiques ont tendance à être des acheteurs moyens qui cherchent à réduire leur facture.

« Les prix augmentent sur tout », a-t-il déclaré. « Ils disent : ‘C’est trop cher. Je peux utiliser ces 20 $ pour autre chose.' »

Les chèques de réception sont-ils une bonne solution ?

Beck a déclaré que les détaillants utilisent diverses techniques pour lutter contre les pertes liées aux caisses automatiques, telles que la formation des préposés à la surveillance des clients, l’intégration de technologies telles que les caméras de surveillance et la vérification aléatoire des reçus.

Mais les chèques de réception peuvent être un obstacle pour les clients. Romina Moazami a déclaré, plusieurs fois plus tôt cette année, qu’on lui avait demandé de montrer son reçu après avoir utilisé le paiement en libre-service dans un Canadian Tire à Burnaby, en Colombie-Britannique. Moazami dit qu’elle boycotte maintenant le magasin.

« Pourquoi me présentez-vous comme un suspect ? » dit-elle. « Je suis prêt à payer plus ou à conduire plus loin, juste pour ne pas tolérer ce comportement. »

Le client Toronto Canadian Tire, Simpson, a déclaré que les magasins aux prises avec le vol aux caisses libre-service devraient envisager de retirer leurs machines. « Peut-être que vous devez repenser si le paiement en libre-service convient ou non à votre emplacement. »

John McCracken, un client d’un supermarché appartenant à Loblaw juste à l’extérieur d’Halifax, a vu ce panneau le mois dernier mettant en garde contre les chèques de réception. Il a déclaré que le panneau avait été retiré peu de temps après s’être plaint au gérant du magasin. (Soumis par John McCracken)

Mais Beck suggère que les détaillants continueront à proposer le paiement en libre-service, tant que l’argent qu’ils économisent grâce à la réduction des coûts de main-d’œuvre est supérieur à ce qu’ils perdent en raison de vols et d’erreurs de numérisation.

« Le nombre de caisses automatiques ne fera qu’augmenter, en particulier dans les épiceries où nous voyons qu’elles sont très dominantes maintenant », a-t-il déclaré.

Les chèques de réception peuvent également être là pour rester. Malgré le contrecoup, Canadian Tire, Loblaw et Walmart n’ont donné aucune indication qu’ils reconsidéraient la pratique.

Selon des experts juridiques, les détaillants ne peuvent pas appliquer les contrôles de reçus à moins qu’ils aient été témoins d’un vol d’acheteur ou que leurs clients aient s’est inscrit pour devenir membre d’un magasin où ils ont accepté les chèques.