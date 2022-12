Le vol à l’étalage en hausse dans les épiceries au milieu de l’inflation

Le vol à l’étalage a atteint un niveau alarmant partout au Canada, selon des initiés de l’industrie, l’inflation et les pénuries de main-d’œuvre étant citées comme les principaux facteurs à l’origine de cette augmentation.

La hausse a suscité des inquiétudes chez les épiciers canadiens, même si la hausse des prix des aliments contribue à gonfler leurs résultats. Les prix des produits d’épicerie ont augmenté de 11 % d’une année sur l’autre en octobre et ils ne devraient pas baisser de si tôt. Le coût total de l’épicerie pour une famille de quatre personnes devrait être de 1 065 $ de plus qu’il ne l’était cette année, selon la plus récente édition du Rapport sur les prix des aliments au Canada.

L’inflation des prix des aliments est l’un des principaux moteurs qui poussent plus de gens à voler, explique Sylvain Charlebois, directeur principal du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie à Halifax.

“Il y a une corrélation entre les deux, absolument. Le vol est un problème permanent. Mais l’intensité augmente en fait lorsque les prix des denrées alimentaires augmentent”, a-t-il déclaré, notant que la viande et les produits laitiers sont les deux principaux articles volés.

Il a averti que le problème pourrait s’aggraver si l’économie ralentissait l’année prochaine, comme le suggèrent certains économistes.

“Si vous voyez à la fois les prix des denrées alimentaires augmenter et … l’économie ralentir, c’est à ce moment-là que vous voyez encore plus de choses.”

Charlebois a déclaré que l’inflation et le vol d’épicerie s’affectent mutuellement, ce qui signifie que lorsque les prix augmentent, les vols à l’étalage augmentent et pour compenser la perte, les entreprises n’ont d’autre choix que d’augmenter davantage les prix.

“Le vol coûtera plus cher à tout le monde parce que quelqu’un doit payer pour cette nourriture (volée)”, a-t-il déclaré. “Toi et moi payons pour le vol.”

Felicia Fefer, directrice des affaires générales chez Walmart Canada, a déclaré que le géant de la vente au détail avait connu une augmentation historique des vols.

“La criminalité dans le commerce de détail, y compris le vol et les incendies criminels, est malheureusement plus élevée qu’elle ne l’a été par le passé chez Walmart Canada et dans l’ensemble de l’industrie du commerce de détail”, a-t-elle déclaré.

“C’est très préoccupant pour notre entreprise, nos associés, nos clients et l’industrie.”

Fefer a déclaré que l’entreprise mettait en œuvre des mesures pour prévenir et réduire le vol afin de maintenir les prix bas et d’assurer la sécurité de ses employés et de ses clients.

Metro et Loblaw ont tous deux refusé de commenter l’affaire, référant La Presse canadienne au Conseil canadien du commerce de détail. Sobeys n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les pénuries de main-d’œuvre contribuent également à la recrudescence des vols à l’étalage, a déclaré Dan Kelly, président de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

“Les entreprises canadiennes sont actuellement très préoccupées par la criminalité et la criminalité dans les lieux de travail canadiens”, a-t-il déclaré. “Le vol à l’étalage se fait certainement plus sentir, d’autant plus que nous sommes sortis du confinement et des restrictions.”

Kelly a déclaré que certains épiciers avaient du mal à recruter de nouveaux employés et que lorsque les entreprises n’avaient pas suffisamment d’employés pour effectuer une surveillance physique, elles pourraient se trouver dans une position vulnérable.

“Si vous avez moins de personnes en vitrine, si vous savez si vous avez une personne au fond de l’entreprise à la caisse arrière”, a-t-il déclaré, “cela fait que l’entreprise est un peu une cible de vol.

“Moins de monde sur le sol … rend les voleurs à l’étalage un peu moins intimidés d’entrer et de prendre quelque chose”, a-t-il déclaré, ajoutant que les employés et les clients se sentent plus “intimidés et nerveux” en entrant dans les magasins.

En conséquence, de plus en plus de magasins de détail, même les plus petits, embauchent des agents de sécurité, y compris des policiers en congé. Ils prennent également d’autres mesures telles que la modernisation pour s’assurer d’avoir des lignes de visibilité plus claires au sein de l’entreprise, en utilisant davantage de technologie de surveillance électronique et en limitant le nombre de personnes dans le magasin afin de pouvoir fournir un service personnalisé.

Alors que les clients qui ont fait plus d’achats en ligne pendant la pandémie reviennent dans les magasins, une augmentation de la criminalité dans le commerce de détail a été observée partout au Canada, a déclaré Michelle Wasylyshen, porte-parole du Conseil canadien du commerce de détail.

Elle a souligné le ralentissement économique, un marché de revente croissant pour les biens volés et une augmentation du crime organisé comme autres facteurs à l’origine de la flambée.

Bien qu’il soit difficile de connaître l’impact exact du vol sur les entreprises locales, car une grande partie de la criminalité n’est pas signalée, les estimations du conseil suggèrent que la criminalité dans le commerce de détail a coûté 5 milliards de dollars en pertes en 2019 au Canada.

Wasylyshen a déclaré que le conseil ne recueillait pas de données sur l’existence d’un lien entre l’inflation et le vol à l’étalage, mais “le vol a tendance à augmenter pendant les ralentissements économiques”.

“Nous savons également que les cambriolages, les vols à main armée et les incidents physiques et particulièrement violents sont plus nombreux qu’ils ne l’ont été les années précédentes”, a-t-elle déclaré.

Accueillir les clients lorsqu’ils entrent pour reconnaître leur présence et garder les stocks excédentaires hors du magasin pourraient être des stratégies efficaces de prévention des pertes pour les magasins, a déclaré Wasylyshen.