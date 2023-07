Le voisin qui a tué sa mère et ses 2 filles en incendiant leur maison à cause de sacs d’ordures est COUPABLE de meurtre

UN VOISIN qui a tué une mère et ses deux filles lorsqu’il a incendié leur maison d’affilée pour des ordures a été reconnu coupable de meurtre.

Jamie Barrow a versé de l’essence dans la boîte aux lettres de l’appartement de Fatoumatta Hydara à Nottingham, puis a mis le feu à la maison.

Fatoumatta Hydara, 28 ans, Naeemah, un an, et Fatimah Drammeh, trois ans, sont mortes dans l’incendie Crédit : PA

L’homme de 31 ans s’est ensuite éloigné « avec désinvolture » malgré les cris provenant de la propriété.

Tragiquement, Fatoumatta, 28 ans, Naeemah, un an, et Fatimah Drammeh, trois ans, sont toutes mortes dans l’incendie.

Brouette est aujourd’hui reconnu coupable de meurtre.

Nottingham Crown Court a été informé Brouette avait soulevé un « grief » au sujet de sacs d’ordures laissés dans une ruelle derrière leur immeuble environ un mois avant l’incendie.

Le 20 novembre de l’année dernière, Fatoumatta et ses enfants dormaient lorsque le méchant voisin a mis le feu à leur maison.

Brouette avait le même agencement d’appartement que la famille et savait donc que la porte d’entrée était le seul moyen d’entrer et de sortir, les laissant effectivement « piégés » lorsque les flammes s’installaient.

Il est ensuite resté dehors sans rien faire pour aider alors que la mère et ses enfants criaient à l’aide.

Environ cinq minutes plus tard, Brouette s’est éloigné alors que la famille était laissée pour morte à l’intérieur sans aucun moyen de s’échapper.

Dans son témoignage, il a affirmé qu’il ne s’était pas rendu compte que Fatoumatta et ses deux enfants étaient à la maison lorsqu’il a mis le feu.

Mais CCTV l’a montré passant devant l’appartement alors qu’une lumière était allumée pour acheter de la bière.

Une poussette était également gardée dans le couloir chaque fois que la mère était à l’intérieur et les enfants étaient « bruyants et excités » pendant que Fatoumatta parlait à sa mère au téléphone.

Barrow a également affirmé qu’il était « hypnotisé » par les flammes et qu’il utilisait le feu pour « évacuer le stress ».

Il a dit qu’il ne se souvenait pas de tout depuis les heures qui ont précédé l’incendie, mais s’est souvenu avoir eu l’impression qu' »un élastique s’est détaché dans ma tête ».

Barrow a ajouté: « Je savais que j’allais mettre le feu à quelque chose, je ne savais tout simplement pas quoi. »

Le tueur, qui avait auparavant admis trois chefs d’homicide involontaire, sera condamné à une date ultérieure.

Le mari de Fatoumatta, Aboubacarr Drammeh, 40 ans, était revenu d’Amérique après que l’incendie avait ravagé la maison familiale en novembre.

En rendant hommage, le papa a déclaré : « C’est avec une grande tristesse que nous avons perdu Fatoumatta et nos deux filles de manière aussi tragique.

« Fatoumatta a vécu une vie courte mais très belle et épanouie. Ancienne bénévole, Fatoumatta était une femme très joyeuse et pétillante qui n’aurait pas le cœur à faire mal à une mouche.

« Il est donc inconcevable de penser qui a pu commettre ce crime cruel contre ma famille.

«Nous remercions la communauté musulmane Ahmadi du Nottinghamshire, la communauté gambienne, les voisins locaux et tous ces sympathisants pour leur soutien continu en cette période difficile.

« Mes beaux-parents et moi sommes laissés sans filles, petits-enfants et nièces. Ma famille va profondément me manquer. »

