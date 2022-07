Le voisin de l’Ukraine vise l’armée de l’OTAN “la plus forte” d’Europe

L’armée polonaise devrait être suffisamment nombreuse et puissante pour que sa simple existence puisse dissuader les “agresseurs”, a déclaré le ministre de la Défense

La Pologne veut créer les forces terrestres les plus puissantes parmi les membres européens de l’OTAN, a déclaré le ministre de la Défense du pays. Mariusz Blaszczak a tenu ces propos dans une interview au magazine Sieci, dont des extraits ont été publiés dimanche.

Le responsable a déclaré qu’il considérait la Russie, ainsi que son allié la Biélorussie, comme des adversaires potentiels qui devraient être dissuadés par une armée puissante.

“Nous sommes en première ligne, nous bordons la Russie au nord, et de facto, sur le plan militaire, du côté de la Biélorussie”, Blaszczak, faisant référence à la frontière de la Pologne avec la région russe de Kaliningrad.

Les plans militaires ambitieux de la Pologne la mettraient en concurrence avec l’Allemagne, car plus tôt cette année, le chancelier Olaf Scholz a promis de faire de la Bundeswehr le “la plus grande armée conventionnelle” parmi les pays européens de l’OTAN.

« L’armée polonaise doit être si nombreuse et si forte que son existence même effraiera l’agresseur. Les dirigeants du Kremlin ne frappent pas les forts – quand ils voient des faiblesses, ils attaquent. Tant en termes d’artillerie que de chars, il n’y aura finalement pas de pays plus fort en Europe [than Poland]”, a affirmé le ministre.

Blaszczak a déclaré que pour se protéger des frappes de haute précision – une capacité dont Moscou a fait preuve pendant le conflit ukrainien – la Pologne a commandé des systèmes anti-aériens Patriot fabriqués aux États-Unis, qui devraient être livrés cette année. Varsovie se procurera également un système anti-aérien non spécifié “identique” au British Sky Saber, a ajouté le ministre sans donner plus de détails.

La Pologne tente actuellement de reconstituer ses stocks d’armes après avoir transféré plus de 200 chars T-72 de l’ère soviétique à l’Ukraine pour les utiliser dans le conflit avec la Russie. La semaine dernière, Blaszczak a annoncé l’achat de quelque 116 chars de combat principaux M1 Abrams d’occasion aux États-Unis, en plus d’un accord distinct portant sur l’achat de 250 nouveaux chars.

Varsovie a d’abord cherché à reconstituer ses stocks avec des chars allemands Leopard 2, mais l’accord attendu ne s’est pas concrétisé, le président polonais Andrzej Duda accusant Berlin d’avoir rompu sa promesse de remplacer l’armement polonais.