Le voisin de l’Ukraine devient le plus gros acheteur d’armes de la Corée du Sud

La Pologne recevra plus de 1 600 chars et pièces d’artillerie et près de 50 jets

La Pologne et la Corée du Sud ont signé mercredi un accord-cadre pour ce qui est considéré comme le plus gros contrat d’armement jamais conclu par Séoul. Les fabricants sud-coréens fourniront près de 1 000 chars, plus de 600 pièces d’artillerie et près de 50 avions de chasse à la nation d’Europe de l’Est.

L’accord de plusieurs milliards de dollars figurera parmi les commandes de défense polonaises les plus importantes et les plus importantes de ces dernières années et renforcera considérablement les forces armées du pays, a annoncé le ministère polonais de la Défense dans un communiqué de presse.

Les commandes sont divisées en deux étapes, selon le communiqué de presse. La première étape porte sur 180 chars K2 et 48 obusiers K9 dont les premières livraisons sont attendues cette année. La deuxième étape comprendra plus de 800 chars K2PL améliorés et 600 obusiers K9 et impliquera des transferts de technologie : les deux armes seront produites en Pologne à partir de 2026.

Dans le cadre d’un contrat distinct, la Pologne acquerra également 48 avions à réaction FA-50 pouvant être utilisés à la fois pour l’entraînement et le combat. Selon le ministère polonais de la Défense, le premier avion sera livré l’année prochaine. Le FA-50 permettra à Varsovie de mettre au rebut ses avions post-soviétiques et d’intensifier la formation des pilotes polonais, indique le communiqué de presse du ministère.

L’accord sur les armes sera un élément clé des efforts de la Pologne pour se réarmer à la suite du conflit en Ukraine, a déclaré le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak. « Nous tirons des leçons de ce qui se passe en Ukraine. (…) On voit que les forces blindées et l’artillerie ont aujourd’hui une grande importance sur le champ de bataille, d’où la décision de renforcer ce type d’armées », a déclaré le ministre aux journalistes après avoir approuvé les contrats.

Lorsqu’on lui a demandé si sa coopération avec la Pologne signifiait que Séoul était prêt à fournir plus d’aide à Kiev, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin a souligné que l’accord était strictement bilatéral, a rapporté Reuters.

Bien que le prix de l’achat n’ait pas été rendu public, on s’attend à ce qu’il dépasse la valeur totale de 7 milliards de dollars de toutes les armes vendues par la Corée du Sud à des clients mondiaux l’année dernière. Avec les avions de chasse à eux seuls au prix de 3 milliards de dollars, le montant global est estimé entre 14 et 15 milliards de dollars, dépassant potentiellement l’ensemble de l’allocation de défense de la Pologne pour l’année en cours de 14,1 milliards de dollars.