Le « voisin de l’enfer » qui a provoqué une explosion de gaz qui a tué un « beau » garçon de 2 ans et rasé deux maisons est emprisonné

Un « VOISIN de l’enfer » qui a provoqué une énorme explosion de gaz qui a tué un « beau » garçon de deux ans a été incarcéré.

George Hinds est décédé après que Darren Greenham, 45 ans, ait utilisé une meuleuse d’angle pour couper un tuyau à vendre pour de la ferraille alors qu’il était sous l’influence de la drogue.

L’explosion a tué George Hinds, deux ans Crédit : PA

Darren Greenham a utilisé une meuleuse d’angle pour couper un tuyau à vendre pour la ferraille Crédit : Réseaux sociaux – Reportez-vous à la source

L’explosion a rasé deux maisons Crédit : PA

La famille du jeune vivait dans la propriété voisine de Mallowdale Avenue, Heysham, Lancashire.

Greenham est maintenant emprisonné depuis 15 ans après avoir plaidé coupable d’homicide involontaire.

Lors d’une audience de détermination de la peine, le père de George, Stephen Hinds, a déclaré au tribunal: “Par Darren Greenham coupant un tuyau de gaz pour faire quelques livres, j’ai perdu mon fils, mon monde absolu.”

Il a dit que Greenham, qui était dépendant de l’alcool et de la drogue, faisait de la vie de ses voisins une “misère” et jouerait de la musique jusqu’au petit matin et insulterait George.

M. Hinds, qui portait une cravate bleue Paw Patrol et a emmené un jouet Paw Patrol dans le box des témoins avec lui, a déclaré: “Ça me fait bouillir le sang maintenant, j’ai toujours fait ce qu’il fallait et je l’ai signalé au conseil et à la police, rien n’a jamais été fait.”

Dans un communiqué, la mère de George, Vicki Studholme, a déclaré qu’elle se sentait “en danger” chez elle à cause de Greenham, un “voisin de l’enfer” qui, selon elle, avait proféré des menaces de violence envers elle, son mari et leur fils.

Elle a déclaré: “Je pense que bien que nous ayons signalé cela d’innombrables fois, nous avons été déçus par le conseil et la police, et la mort de mon magnifique petit garçon aurait pu être évitée.”

Elle a ajouté: “Après l’explosion, être piégée dans les décombres était la plus peur que j’aie jamais eue de ma vie.

“C’était jusqu’à ce que j’arrive à l’hôpital pour apprendre que George était mort.

“Jamais, jamais je n’ai eu aussi peur qu’à ce moment de ma vie.”

Le tribunal a appris que l’explosion à 2 h 36 du matin avait détruit la propriété appartenant au conseil du comté de Lancashire dans laquelle vivait Greenham et avait gravement endommagé les deux maisons mitoyennes voisines. Au total, 55 propriétés de la région ont été endommagées.

Timothy Cray KC, poursuivant, a déclaré qu’au moment de l’explosion, le conseil envisageait d’engager une procédure d’expulsion après un certain nombre de plaintes concernant le comportement de Greenham.

Il a déclaré: “Il avait retiré tous les morceaux de tuyauterie qu’il pouvait pendant des semaines auparavant, apparemment parce qu’il savait qu’il y allait et qu’il voulait faire ce qu’il pouvait en le vendant comme ferraille.”

Le tribunal a appris que le compteur de gaz de la propriété avait été modifié afin que Greenham puisse recevoir du gaz sans le payer.

Un rapport du Health and Safety Executive (HSE) après l’explosion a révélé que les planches de bois avaient été retirées du palier du premier étage de la maison et que les conduites de gaz avaient été délibérément coupées.

L’explosion aurait probablement eu lieu 20 à 40 minutes après leur coupure et il y aurait eu une forte odeur de gaz et un bruit audible avant cela, selon le rapport.

Peter Glenser KC, en défense, a déclaré que Greenham était sobre pour la première fois depuis “de très nombreuses années” depuis qu’il était en détention dans l’attente de sa peine.

Il a déclaré: “Avec cette sobriété est venue une clarté et une perspicacité qu’il n’avait pas eues pendant toutes ses années de consommation d’alcool et de drogue, et cette clarté et cette perspicacité lui ont permis de voir pour la première fois quel terrible mal il a causé. “

Greenham, qui a subi une grave blessure à la tête et a perdu la majeure partie de l’usage de sa main droite dans l’explosion, a plaidé coupable en août d’homicide involontaire, d’endommagement d’un compteur de gaz et de vol de gaz.