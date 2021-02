Le voisin de Lady Gaga craint que des animaux domestiques aient été volés contre une rançon

La voisine de Lady Gaga craint que ses chiens aient été volés contre une rançon.

Le promeneur de chien de la chanteuse a été abattu quatre fois et deux de ses bouledogues français ont été volés lors d’une attaque terrifiante à Los Angeles et elle a ensuite offert une récompense de 500000 $ pour leur retour en toute sécurité.

Ryan Fischer, 30 ans, promenait Koji, Gustavo et Miss Asia lorsque les deux premiers chiens ont été volés juste avant 22 heures mercredi soir.

Miss Asia s’est enfuie et a été retrouvée plus tard par des policiers et gardée en sécurité jusqu’à ce que l’un des gardes du corps de Gaga vienne la chercher.

L’incident choquant a vu Ryan abattu devant son domicile de West Hollywood par un assaillant inconnu.







(Image: COPYRIGHT INCONNU)



Il a été transporté à l’hôpital et serait en convalescence, mais il n’y a pas encore de mot officiel sur son état.

Mais un voisin de la chanteuse de 34 ans – de son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta – craint que les dognappers n’aient pris les animaux de compagnie pour une rançon.

Buck Angel, qui a appelé le 911 pour signaler ce qui s’est passé, a déclaré au Sun: « L’endroit où l’attaque s’est produite ne peut pas être dû au hasard. »

Et il a dit que la zone où l’incident a eu lieu était « vide depuis cinq ans », ce qui signifie qu’il n’y avait personne autour pour en être témoin.







(Image: COPYRIGHT INCONNU)











Il a ajouté: «Ils ont dû choisir cet endroit pour mener l’attaque, et ces chiens ont été ciblés pour obtenir une rançon, il fallait bien.

« Ils doivent avoir voulu faire chanter Lady Gaga pour de l’argent. »

Les bouledogues français ont tendance à se vendre entre 1500 et 3000 dollars en Amérique, bien que ceux qui ont une lignée généalogique puissent aller jusqu’à 10000 dollars.

Et le statut de célébrité de Gaga pourrait faire grimper encore plus le prix des chiens de ses chiens.







(Image: SplashNews.com)











Ses chiens sont souvent présentés sur ses réseaux sociaux et l’ont même rejointe sur le tapis rouge dans le passé.

Plus tôt ce soir, le père de Gaga, Joe Germanottta, a parlé de la tourmente dans laquelle vivait la famille.

Gaga est actuellement à Rome pour tourner un film.

Joe a déclaré au New York Post: « Nous en sommes tout simplement malades, c’est vraiment horrible. C’est comme si quelqu’un avait emmené l’un de vos enfants. »

Il a dit qu’il lui avait dit de «rester forte» et de se souvenir que les chiens étaient ensemble.

«Ils se réconfortent», a-t-il dit à propos des animaux de compagnie.