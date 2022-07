Le voisin de la Russie retire son émissaire britannique

La Biélorussie affirme que la décision a été prise à la suite de “mesures hostiles” de Londres

La Biélorussie a retiré son ambassadeur au Royaume-Uni en réponse à «étapes hostiles» prise par les autorités britanniques, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère biélorusse des Affaires étrangères, Anatoly Glaz, à l’agence de presse Belta.

La décision de Minsk de réduire la présence diplomatique du pays au Royaume-Uni et de l’abaisser à un niveau de chargé d’affaires a été prise “en lien avec un certain nombre de mesures hostiles prises par le Royaume-Uni, visant systématiquement à causer un maximum de dommages aux citoyens et aux personnes morales biélorusses”, Glaz a expliqué.



Selon le porte-parole, la Biélorussie a trouvé impossible de tenir un dialogue significatif avec le Royaume-Uni après avoir imposé “sans précédent” sanctions visant les citoyens, les employés, les entreprises, l’économie, les médias et les compagnies aériennes biélorusses. Il a mentionné spécifiquement la décision de retirer les visas aux députés biélorusses qui devaient assister à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE début juillet.

Il a ajouté que le retrait de l’ambassadeur ne signifiait pas que le pays fermerait les canaux de communication avec Londres.

“Nous n’avons pris aucune mesure contre ce pays et, comme toujours, appelons à un dialogue mutuellement respectueux et constructif”, dit Glaz. Il a ajouté que la Biélorussie n’envisagerait de rétablir sa présence diplomatique au Royaume-Uni qu’après l’actuel “spectacle politique interne” est terminée et des politiciens responsables apparaissent au sein du gouvernement britannique.

Le 4 juillet, le Royaume-Uni a introduit sa dernière série de sanctions économiques, commerciales et de transport contre la Biélorussie pour son soutien à Moscou et à l’opération militaire en cours en Ukraine. Les restrictions impliquaient une interdiction d’importer de l’acier et du fer biélorusses au Royaume-Uni ainsi qu’une interdiction d’exporter des composants de technologie de pointe vers la Biélorussie.