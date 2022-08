Le voisin d’Anne Heche dit qu’il était “difficile” d’entendre que la star “n’allait pas bien”, n’a pas pu la sauver au milieu d’un incendie engloutissant

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

MAR VISTA, Californie – David Manpearl, un voisin de la maison du locataire qui a été frappé par Anne Heche vendredi, a été la première personne sur les lieux.

“J’ai vu une voiture passer devant chez moi et quelques instants plus tard, j’ai entendu un accident”, a expliqué samedi Manpearl à Fox News Digital.

Après avoir entendu l’accident, il a descendu la rue pour assister à l’accident.

Heche, 53 ans, a miraculeusement survécu à un accident de voiture presque mortel vendredi lorsqu’elle est entrée dans une maison à Mar Vista, Los Angeles.

Manpearl, qui est ingénieur logiciel, a partagé que le toit de la maison était complètement effondré et que la voiture de Heche était entièrement logée à l’intérieur de la maison et couverte de débris.

“Il a traversé la maison jusqu’à l’arrière de la maison”, a déclaré Manpearl à propos de la voiture de Heche. “Les vitres étaient cassées, alors j’ai ouvert la porte arrière de la voiture.”

Avant que la voiture de l’actrice n’éclate en flammes, Manpearl a pu communiquer avec Heche, qui, selon lui, était conscient immédiatement après l’accident.

Manpearl a précisé que la voiture avait ensuite pris feu et qu’il aurait été “impossible” de sauver Heche avec la façon dont la voiture était positionnée et la rapidité avec laquelle la Mini Cooper a pris feu.

“Elle a finalement répondu et a dit qu’elle n’allait pas bien”, a ajouté Manpearl à propos de Heche. “Alors c’était dur.”

“Je sais qu’ils ne l’ont pas sortie de la voiture tant que le feu n’a pas été éteint”, a-t-il déclaré.

Manpearl a été le premier voisin sur les lieux et a aidé le locataire de la maison. “Elle essayait de faire sortir ses chiens de la maison et était un peu confuse”, a-t-il déclaré.

Il a aidé le locataire, qui louait la maison, à se rendre chez lui où il a déclaré que le quartier avait montré un “débordement d’amour” à la femme qui n’avait même pas eu le temps de prendre une paire de chaussures avant de quitter sa maison.

“Comment quelqu’un pourrait-il aller bien après avoir perdu sa maison et tout ce qu’elle contient ?” Manpearl a parlé de l’état émotionnel du locataire suite à l’accident. Il a noté qu’il était avec la femme lorsqu’on lui a dit que sa maison avait été «marquée en rouge» et qu’elle ne pouvait pas revenir.

“Il y a eu une grande vague de soutien de la part des voisins”, a-t-il déclaré. “Ils lui ont apporté de la nourriture et des chaussures, elle n’avait pas de chaussures, et d’autres choses pour l’aider.” Manpearl a déclaré que ses amis sont finalement venus chez lui et qu’elle est partie avec eux.

Vendredi, Brian Humphrey, porte-parole du Service d’incendie de Los Angeles a déclaré à Fox News Digital que la personne impliquée dans les accidents avait été transférée dans un hôpital dans un état critique.

Le service d’incendie de Los Angeles a partagé une déclaration indiquant que le véhicule avait un seul occupant lorsqu’il a percuté une maison à deux étages construite en 1952.

“Cinquante-neuf pompiers ont mis 65 minutes pour accéder, confiner et éteindre complètement les flammes tenaces dans la structure fortement endommagée et ont sauvé une femme adulte trouvée dans le véhicule qui a été emmenée dans un hôpital de la région par les ambulanciers paramédicaux du LAFD dans un état critique”, a déclaré le déclaration dit.