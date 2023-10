Un HOMME a été sous le choc après que son voisin ait démoli sa clôture sans avertissement.

Le résident, déconcerté, a déclaré que le voisin de sa mère voulait maintenant qu’il en paie une nouvelle.

L’homme a déclaré que le voisin avait dit à sa mère de payer pour le remplacement de la clôture.

L’utilisateur s’est rendu sur Reddit pour partager cette dispute de cauchemar avec d’autres propriétaires.

Sur le message, il a déclaré que le bungalow de sa mère, âgée de 80 ans, avait un petit jardin à l’arrière et une clôture séparant son terrain de celui du voisin.

Mais l’homme a été sous le choc lorsqu’ils ont soudainement démoli la clôture, alors qu’elle était en « bon état ».

Il a déclaré : « La clôture en question se trouvait entre le jardin de ma mère et celui de ses voisins et elle était solide et verticale.

“Il y avait du lierre qui poussait dessus, mais il poussait de leur côté de la clôture.

« Un matin, ma mère sort dans son jardin pour nourrir les des oiseaux et il y a un homme qui démolit la clôture.

Il a dit à quel point le travailleur était « très bon” et a dit à sa mère qu’il avait été embauché par les voisins pour remplacer la clôture.

“Il a fini ce jour-là. La clôture a disparu”, a-t-il claqué.

Quelques mois plus tard, le résident a repéré le voisin de sa mère dans le jardin de leur chalet.

Mais les choses ont encore empiré lorsqu’elle a dit à sa mère de payer pour le remplacement.

Il a fulminé : “Elle a dit à ma mère qu’en réalité la clôture se trouvait sur la propriété de ma mère et lui appartenait et que c’était donc ma mère qui était responsable de la remplacer.

“Ma mère ne savait pas vraiment quoi dire, alors elle a dit qu’elle devrait me parler.”

Le fils a déclaré qu’il avait essayé de discuter avec les voisins pour résoudre le différend, sans succès.

“J’ai essayé de leur parler plusieurs fois lors de ma visite, mais il n’y a jamais personne car ils ne vivent pas là-bas et ma mère n’a pas de coordonnées pour eux”, a-t-il déclaré.

Le Redditor désespéré a ensuite demandé conseil à d’autres utilisateurs sur le sujet. suivant démarche légale d’action.

Des centaines d’utilisateurs de Reddit se sont précipités vers la section commentaires pour partager leurs recommandations.

L’un d’entre eux a déclaré : « Le responsable de la clôture sera généralement enregistré comme un engagement sur les titres de propriété de la propriété.

“Vous ne pouvez les obtenir qu’auprès du cadastre pour environ 3 £.”

Un autre a ajouté : “S’ils ont démoli sa clôture sans autorisation, cela me semble être un dommage criminel. Impliquez la police.”

Quels sont vos droits ?

Paula Higgins, directrice générale de HomeOwners Alliance, déclare : « Il n’est pas dans votre intérêt, ni celui de vos voisins, d’intensifier rapidement le conflit, car cela pourrait tribunal peut être coûteux, long et stressant.

“Il est préférable d’éviter de déclencher une guerre avec le voisin. Si vous n’êtes pas d’accord sur l’endroit où se trouve la frontière, ou même si la clôture se trouve sur votre terrain, vous pouvez envisager une médiation.

“Si la clôture se trouve sur votre terrain, il s’agit techniquement d’une intrusion. Si vous envisagez de la retirer, vous devez avertir votre voisin par écrit autant que possible.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il fallait faire en cas de dépassement d’une limite d’un mètre, Paula a insisté pour qu’un avocat soit contacté.

Et le cabinet d’avocats Brown Turner Ross conseille sur son site Internet : « Comme pour la plupart des problèmes liés aux conflits de frontières, nous vous recommandons d’abord d’aborder votre voisin pour en discuter avec lui.

“Si vos voisins refusent de réparer leur clôture et que cela présente un risque pour la sécurité de votre propriété, vous pouvez soit le signaler au conseil, soit intenter une action en justice.

“Si votre voisin construit au-delà de ce que vous pensez être votre frontière, vous devrez alors prouver qu’il l’a franchie.

“Pour ce faire, vous pouvez contacter un avocat qui pourra déterminer où se trouve la limite de votre propriété et vous pourrez ensuite avancer à partir de là en fonction des conclusions.”

Cela survient alors que les propriétaires se plaignent de la cabane « extraterrestre » d’un voisin qui, selon eux, a été construite sans autorisation et a transformé leur quartier en « centre commercial ».

Il y a eu des protestations de colère après l’installation de la cabine de vente de propriété dans un lieu de beauté du Kent.

Ailleurs, un couple risque de devoir vendre leur maison pour payer 163 000 $ de frais juridiques après que des voisins les ont poursuivis en justice pour une clôture.

Jay Hall et sa femme Kirsty ont construit leur maison dans le nord-ouest de Sydney en 2018 et pensaient qu’ils étaient “en bons termes” avec leurs voisins – avant les retombées de la clôture.