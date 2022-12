Le vœu le plus mignon de Vicky Kaushal et Katrina Kaif pour leur premier anniversaire de mariage va vous faire fondre

Vicky Kaushal – Katrina Kaif : Le couple préféré de Bollywood, Vicky Kaushal et Katrina Kaif, célèbre aujourd’hui leur première année de mariage et à cette occasion spéciale, ils ont tous deux publié d’adorables messages sur leurs partenaires sur leurs réseaux sociaux et partagé des photos inédites. Laissez-nous vous dire que tous les deux se sont mariés le 9 décembre 2021 au Rajasthan en présence de leurs amis proches et des membres de leur famille. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.