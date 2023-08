Le vœu de Rishi Sunak d’arrêter les traversées de petits bateaux est « illusoire », selon l’ancien ambassadeur de France

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

L’ancien ambassadeur de France au Royaume-Uni a déclaré qu’il était « illusoire » de s’attendre à arrêter tous les petits bateaux traversant la Manche.

Sylvie Bermann, qui était en poste entre 2014 et 2017, a déclaré que les efforts antérieurs pour empêcher les migrants d’utiliser les ferries, les camions et le tunnel sous la Manche les avaient poussés à trouver d’autres itinéraires.

« Le problème est que si vous n’avez pas de traitement légal ou si cela ne fonctionne pas, les gens essaieront de traverser la Manche illégalement », a-t-elle déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

«Nous avons 150 km (93 m) de côtes et il est donc très difficile d’empêcher tout le monde d’aller au Royaume-Uni, en particulier si certains sont désespérés et que vous avez des passeurs. S’attendre à ce que personne ne traverse la Manche est totalement délirant.

Rishi Sunak a fait de « l’arrêt des bateaux » l’un de ses cinq engagements clés envers le public avant les prochaines élections générales, mais a dû faire face à des revers importants, notamment une décision de justice contre l’accord avec le Rwanda et des crises de sécurité et des retards dans les « logements alternatifs » pour l’asile chercheurs.

Les traversées de la Manche sont actuellement en baisse de 18% par rapport à la même période l’an dernier, avec environ 17 300 personnes ayant fait le voyage, contre plus de 21 000 au 18 août 2022.

Mais les experts disent que la baisse a été causée par des conditions météorologiques exceptionnellement mauvaises plutôt que par les tentatives de «dissuasion» du gouvernement, et avertissent que les passeurs lancent un grand nombre de dériveurs en groupes pour échapper aux autorités françaises.

Les ministres ont signé un accord de trois ans sur 480 millions de livres sterling pour renforcer la sécurité le long du littoral, à la suite d’une série d’accords antérieurs similaires, mais les chiffres montrent une baisse du nombre de passages empêchés.

Statistiques officielles publiées par Le télégraphe montrent que 13 759 – soit 45,2 % – des migrants ont été interceptés par les patrouilles françaises sur les plages depuis janvier, contre 17 032 (45,8 %) sur la même période l’an dernier.

Mme Bermann a déclaré que la police française « faisait ce qu’elle pouvait », mais que la France comptait déjà deux fois plus de demandeurs d’asile que la Grande-Bretagne, ajoutant : « Maintenant, le port est scellé, le tunnel est scellé, mais bien sûr, ils trouvent d’autres itinéraires.

Un responsable de l’ISU, qui représente les travailleurs des forces frontalières et d’autres membres du personnel répondant aux passages à niveau dans le Kent, a déclaré que les passeurs changeaient de comportement.

Rishi Sunak insiste sur le fait que la barge de migrants Bibby Stockholm n’est « pas une pagaille »

L’officier professionnel Lucy Moreton a déclaré que les bateaux étaient « regroupés » dans un phénomène qui pourrait avoir contribué au naufrage de samedi qui a tué six réfugiés afghans.

« Tout le monde part en même temps sur la base qu’ils ne peuvent en arrêter que certains, pas tous », a-t-elle déclaré. Aujourd’hui.

« Là où l’on voyait des bateaux s’éloigner seuls et plus lentement de façon mesurée, ils semblent maintenant se précipiter pour quitter la plage et aller tous ensemble en grands groupes. »

Mme Moreton a déclaré que les deux dernières décennies de schémas de migration irrégulière vers la Grande-Bretagne ont montré que « tout ce que vous faites lorsque vous rendez plus difficile l’utilisation d’un itinéraire, c’est simplement déplacer le trafic vers un autre itinéraire ».

« Je doute qu’il soit jamais possible d’arrêter 100% des bateaux », a-t-elle ajouté. “C’est une grande partie ouverte du littoral.”

Mme Moreton a déclaré que la lenteur du traitement des demandes d’asile, prenant jusqu’à six ans dans certains cas, était une «attraction» pour les personnes effectuant des voyages dangereux vers le Royaume-Uni.

Le Premier ministre s’est engagé à éliminer l’arriéré de demandes d’asile antérieures à juin 2022 d’ici la fin de cette année, mais L’indépendant a révélé que la plupart des demandes sont « retirées » par le ministère de l’Intérieur pour des raisons administratives plutôt que d’être correctement décidées.

La tactique laisse des milliers de demandeurs d’asile toujours au Royaume-Uni sans droit à un logement gouvernemental ou à une aide financière, et interdits de travail.

Le syndicat des services publics et commerciaux (PCS), qui représente près de 16 000 employés dans différents départements du ministère de l’Intérieur et des forces frontalières, a déclaré que le gouvernement créerait des alternatives sûres et légales aux traversées de petits bateaux « s’il était sérieux de les arrêter ».

« C’est le seul moyen d’empêcher ces passages à niveau dangereux », a déclaré le responsable des négociations, Paul O’Connor. L’indépendant. « Nous convenons que dans le cadre des dispositions actuelles, il est illusoire de dire que tous les bateaux peuvent être arrêtés. »

L’arriéré total d’asile a atteint un nouveau record (Bureau à domicile)

L’organisme de bienfaisance du Conseil des réfugiés a déclaré que la création d’itinéraires pour les demandeurs d’asile, qui doivent être physiquement présents au Royaume-Uni pour faire une demande mais n’ont pas de visa pour entrer dans le pays en vertu des lois actuelles, serait le « moyen le plus efficace » d’arrêter les bateaux.

« Nous voulons tous empêcher les gens de risquer leur vie dans des navires mal équipés pour traverser la Manche », a ajouté un porte-parole.

« En mettant en place des itinéraires sûrs et en traitant les gens avec équité et compassion lorsqu’ils atteignent nos côtes, nous serons plus près d’y parvenir. Le gouvernement peut commencer par améliorer et investir dans les mécanismes de regroupement familial, la réinstallation et un essai de visas de réfugiés.

Les Afghans sont désormais la nationalité la plus courante arrivant sur de petits bateaux, suite à l’effondrement du nombre de réfugiés réinstallés directement depuis le pays.

Le mois dernier, le gouvernement a adopté une série de lois punitives sur l’asile visant à voir les migrants de petits bateaux détenus et expulsés sans que leurs demandes soient examinées.

Mais la loi sur la migration illégale ne peut pas être mise en œuvre car il n’y a pas d’accords d’expulsion opérationnels en place, le programme rwandais de 140 millions de livres sterling étant jugé illégal par la Cour d’appel.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Le nombre inacceptable de personnes risquant leur vie en effectuant ces traversées dangereuses exerce une pression sans précédent sur notre système d’asile.

« Notre priorité est d’arrêter les bateaux, et notre commandement opérationnel des petits bateaux travaille aux côtés de nos partenaires français et d’autres agences pour perturber les passeurs.

« Le gouvernement va encore plus loin grâce à notre loi sur la migration illégale, ce qui signifie que les personnes arrivant illégalement au Royaume-Uni sont détenues et rapidement renvoyées vers leur pays d’origine ou un pays tiers sûr. »