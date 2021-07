Le vœu de pizza de Mirabai Chanu se réalise après la livraison de Domino’s au domicile de l’olympien

Mirabai Chanu a écrit l’histoire samedi en remportant la première médaille de l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo lorsqu’elle a décroché l’argent dans l’épreuve d’haltérophilie féminine de 49 kg. Chanu devient ainsi la deuxième haltérophile indienne après Karnam Malleswari à remporter une médaille olympique d’haltérophilie. Chanu a remporté l’argent en soulevant un total de 202 kg – 87 kg à l’arraché et 115 kg à l’épaulé-jeté. Elle a réussi à soulever 84 kg et 87 kg lors de ses deux premières tentatives dans la catégorie à l’arraché mais a échoué lors de sa finale dans laquelle elle a visé 89 kg. Une histoire similaire a suivi dans la section d’épaulé-jeté qui l’a vue soulever 110 kg et 115 kg lors des deux premières tentatives. Cependant, dans sa finale, elle n’a pas pu soulever 117 kg mais à ce moment-là, elle s’était déjà assurée une médaille d’argent. Chanu s’est effondrée après avoir réalisé qu’elle avait obtenu une médaille et a serré son entraîneur dans ses bras en liesse. Et plus tard, a fait une petite danse après s’être assurée d’une médaille d’argent.

Dans une interview exclusive à News18, Chanu a déclaré: «Je ne peux pas expliquer avec des mots à quel point je me sens heureux. Je me sens très fier, c’est notre deuxième médaille en haltérophilie. Je tiens à remercier la fédération, mon entraîneur, ma famille et tout le système de soutien », a déclaré le joueur de 26 ans lors d’un chat exclusif.

Dans une interview avec NDTV, Chanu a également déclaré que la première chose qu’elle voulait faire était de manger de la pizza. « Tout d’abord, je vais aller manger une pizza. Cela fait longtemps que je n’en ai pas mangé. Je vais manger beaucoup aujourd’hui. »

Suite à son commentaire, Domino’s India s’est engagé à lui offrir des pizzas gratuites – à vie. Et puis ils ont livré. Mardi, Chanu a partagé des photos d’elle et de sa famille en train de savourer la pizza à la maison.

« Merci @dominos_inde pour avoir envoyé de délicieuses pizzas et célébré avec nous. Ma famille et moi apprécions le geste de Domino’s Pizzas. J’attends avec impatience notre amitié » pic.twitter.com/asjz8L7yoc– Saikhom Mirabai Chanu (@mirabai_chanu) 27 juillet 2021

Mirabai a en outre déclaré que son objectif était de remporter une médaille aux Jeux de Tokyo et qu’elle avait donc fait plusieurs sacrifices pour réaliser son rêve. « J’ai travaillé assez dur pour cela et j’ai fait des sacrifices. Mon objectif était de remporter une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo », a déclaré Mirabai. Son entraîneur Vijay Kumar était très satisfait et espérait que le résultat inspirerait davantage à se lancer dans l’haltérophilie et rapporterait des médailles au pays à l’avenir.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici