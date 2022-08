Le vœu de la Russie d’annexer l’Ukraine occupée suscite des divisions et des appels à l’aide

Commentez cette histoire Commentaire

Le vœu de la Russie d’annexer des poches de territoires occupés L’Ukraine a placé les États-Unis et ses partenaires devant un dilemme pressant, à mesure que l’appréhension grandit à Washington et Kyiv si l’Occident est placé pour éviter un tournant décisif dans la guerre. Les dirigeants russes ont signalé qu’ils pourraient tenir des votes dans l’est et le sud du pays le Le 11 septembre, parallèlement aux élections régionales déjà prévues. Et tandis que Le secrétaire d’État Antony Blinken et de hauts responsables de la Maison Blanche ont averti que toute tentative d’accaparement de terres par le biais de référendums “fictifs” entraînerait des “coûts supplémentaires imposés à la Russie”, les critiques de la réponse de l’administration Biden jusqu’à présent – y compris certains démocrates – soutiennent que le président et ses conseillers semblent largement imperturbables par les déclarations du Kremlin.

L’échéance imminente fait craindre que si La Russie déclare sa souveraineté sur les zones occupées, elle pourrait utiliser les mois suivants – lorsque le rythme des manœuvres sur le champ de bataille devrait ralentir avec l’arrivée des conditions météorologiques d’automne et d’hiver – pour solidifier son emprise et laisser les Ukrainiens incapables de récupérer ce qu’eux et le La parole de West leur appartient à juste titre.

“Le temps est du côté de Poutine”, a déclaré le représentant Michael Waltz (R-Fla.), Se référant au président russe, Vladimir Poutine. Fin juillet, Waltz faisait partie d’une délégation du Congrès qui a visité les villes ravagées par la guerre d’Irpin et de Bucha et a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kyiv. Waltz a noté que dans les zones occupées, Moscou installe déjà des bureaux gouvernementaux, remplace la hryvnia ukrainienne par le rouble russe comme monnaie, distribue des passeports russes et inonde les ondes de médias pro-Kremlin.

« Plus le temps [Putin] arrive à mettre son peuple en place », a déclaré Waltz,« ces zones occupées deviennent de plus en plus une nouvelle norme, un fait accompli, de faire partie de la Russie.

Comment la Russie prépare le terrain pour son annexion de l’Ukraine

L’ambassade de Russie à Washington n’a pas répondu à une demande de commentaire. Le ministre des Affaires étrangères du pays, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou avait l’intention de protéger les zones “qui veulent déterminer leur destin de manière indépendante”.

Le spectre de la perte effective de dizaines de milliers de kilomètres carrés au profit de la Russie a mis une nouvelle urgence derrière la tentative de l’armée ukrainienne d’organiser une contre-offensive réussie, avec des plans à court terme pour faire pression pour reprendre la ville portuaire méridionale de Kherson. Le gouvernement de Kyiv a lancé un appel fervent et parfois public pour plus d’aide à la sécurité, avec Zelensky avertissant qu’il ne reste que quelques semaines pour changer l’élan.

Les responsables de l’administration Biden insistent sur le fait qu’ils explorent les moyens de répondre à de multiples éventualités, y compris l’annexion. Il y a cependant peu de signes qu’ils pensent que l’affirmation de la souveraineté de la Russie sur le territoire ukrainien refaçonnerait manifestement la guerre – ou que la menace seule devrait justifier une escalade spectaculaire de l’aide militaire.

Dans plus d’une douzaine d’entretiens et de briefings, des responsables de la Maison Blanche, du Département d’État, du Pentagone et de la communauté du renseignement américain ont défendu les efforts alliés pour acheminer des armes vers l’Ukraine comme suffisants pour répondre aux besoins de Kyiv. Ces responsables ont minimisé la perspective qu’un accaparement des terres par la Russie marquerait un tournant important et dégageait la confiance que les projets de continuer à aider l’Ukraine à se défendre à long terme permettront à Zelensky d’atteindre ses objectifs.

“Si la Russie commet l’erreur de chercher à annexer le territoire ukrainien, l’armée ukrainienne cherchera à reprendre ce territoire, et elle aura le soutien des États-Unis et de la communauté internationale”, a déclaré le porte-parole du Pentagone, Todd Breasseale.

Pourtant, à ce jour, rien n’indique que l’administration Biden ait l’intention de lever les restrictions interdisant à l’Ukraine de tirer des armes fournies par les États-Unis sur le territoire russe, même lorsqu’elles sont tirées de ce côté de la frontière, ou de fournir les munitions à plus longue portée avec lesquelles les équipages d’artillerie ukrainiens pourrait être en mesure d’atteindre de tels objectifs.

De même, il n’y a pas de précipitation apparente pour envoyer des avions de combat en Ukraine, même si certains hauts responsables américains ont déclaré que cela était à l’étude. Les conseillers de Zelensky ont été catégoriques sur le fait que si la guerre doit être gagnée, l’Ukraine a besoin de plus de puissance de feu – et rapidement.

“Lorsque nous aurons plus de HIMARS et, espérons-le, des avions de combat, nous serons encore plus efficaces avec nos objectifs militaires et la libération de l’Ukraine”, a déclaré Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov, dans une interview.

Depuis la Russie envahis fin février, les États-Unis ont pris des mesures cohérentes pour aider l’Ukraine à défendre son territoire, y compris les terres situées derrière les lignes ennemies. Plus tôt cette année, par exemple, la communauté du renseignement américain a modifié ses directives de longue date contre le partage d’informations sur les emplacements des forces et du matériel russes dans les zones occupées par l’Ukraine, et fournit désormais ces détails à ses homologues ukrainiens en temps réel, selon des responsables.

Les renseignements – y compris l’imagerie satellite, les rapports de communications interceptées et les informations sur les activités militaires russes dans la péninsule de Crimée, dont il s’est emparé en 2014 – se sont révélés vitaux pour les gains militaires de l’Ukraine, selon des responsables familiers avec le partage d’informations. Comme d’autres, ils ont parlé sous le couvert de l’anonymat pour être francs sur le soutien américain à la guerre.

Mais certains cercles sont profondément préoccupés par le fait que si les alliés occidentaux disent qu’ils sont avec l’Ukraine pour le long terme, leurs actions n’ont pas été assez agressives.

“Nous avons un véritable délai, et nous devons respecter ce délai”, a déclaré le représentant Mike Quigley (D-Ill.), Qui faisait partie de la délégation du Congrès qui s’est rendue en Ukraine le mois dernier. « Vous ne pouvez pas faire une guerre à moitié. Vous ne pouvez pas placer l’Ukraine dans une position où elle n’est pas pleinement positionnée pour relever le défi.

L’Ukraine veut plus d’HIMARS qui changent la donne. Les États-Unis disent que c’est compliqué.

En Europe, dont les contributions militaires à l’Ukraine sont à la traîne par rapport à celles des États-Unis, certains signes indiquent qu’un changement pourrait être en cours. La Commission européenne a déclaré lundi qu’elle avait commencé à débourser le premier milliard d’euros d’un plan d’aide de 9 milliards d’euros pour l’Ukraine.

Pendant ce temps, l’Allemagne, la plus riche d’Europe pays, à la fin du mois dernier, a approuvé la production de 100 obusiers automoteurs pour l’armée ukrainienne, et a confirmé cette semaine la livraison de systèmes de lance-roquettes multiples au pays.

Certains ont pointé ces mesures comme un indicateur du “soutien à long terme” de l’Allemagne à l’Ukraine, selon Rafael Loss, analyste basé à Berlin au Centre européen des relations étrangères. Les débats internes sur la question de savoir si l’Allemagne devrait soutenir les opérations offensives, telles que la tentative de l’Ukraine de reprendre Kherson, en plus des opérations défensives, semblent s’être apaisés à mesure que le rythme des livraisons d’armes lourdes s’est accéléré.

L’Ukraine pourrait à nouveau renverser le cours de la guerre alors que les avancées russes stagnent

Les critiques notent que le budget d’aide militaire de Berlin à l’Ukraine est éclipsé par ce qu’il dépense pour l’approvisionnement énergétique de la Russie. Les coupes récentes, y compris La décision de Moscou de réduire la quantité de gaz circulant dans le gazoduc Nord Stream 1, sont peu susceptibles de modifier cet équilibre à court terme, laissant Russie avec effet de levier potentiel ou un moyen de représailles contre l’Europe pour avoir aidé l’Ukraine.

Orienté vers le potentiel d’une compression encore plus serrée, l’Union européenne a convenu la semaine dernière de réduire la consommation de gaz naturel de 15% au cours des mois d’hiver, ou d’instituer des réductions si ce critère ne peut être atteint. L’UE a sanctionné le pétrole et le charbon russes, mais pas ses gaz naturel, plus tôt dans le conflit.

Après l’annexion, selon les analystes, la Russie pourrait indiquer toute contre-offensive ukrainienne soutenue par l’Europe comme prétexte pour étouffer davantage l’approvisionnement énergétique en représailles. Une telle pression économique pourrait mettre à l’épreuve la détermination des Européens, a déclaré Sam Charap, spécialiste de la Russie et politologue à la RAND Corporation.

“Ils parlent de rationnement du gaz en Allemagne”, a-t-il dit. “Son devient assez sérieux.

Le ministre letton des Affaires étrangères, Edgars Rinkevics, a reconnu que l’annexion du territoire ukrainien obligerait la Russie à le défendre à tout prix. Mais il a rejeté la conjecture selon laquelle Poutine avait la capacité de se déchaîner au-delà de l’Ukraine, avertissant que les ressources de la Russie sont trop assiégées pour s’engager dans une campagne de peur crédible.

Si les Russes « étaient capables d’être plus agressifs, ils seraient plus agressifs en ce moment même. Ou il y a des semaines », a déclaré Rinkevics dans une interview. “Il semble qu’ils n’aient plus de capacité à l’exception du nucléaire, et il semble qu’ils ne peuvent pas l’utiliser pour de nombreuses raisons.”

Au début du conflit, Poutine a fait sensation en annonçant qu’il mettait l’arsenal nucléaire russe en alerte renforcée. Les responsables occidentaux affirment que la menace n’a pas encore produit de changement tangible dans la posture nucléaire de la Russie, conduisant à un sentiment partagé entre les États-Unis et ses alliés que toute menace qu’il émet, y compris une menace d’annexer un territoire, pourrait être un bluff.

Sak, l’assistant du ministre ukrainien de la Défense, a salué le succès de l’Ukraine jusqu’à présent dans l’épuisement des forces russes, la destruction de leur équipement et le moral des troupes. Mais la Russie, a-t-il dit, a commis tant d’atrocités et de violations du droit international que ni l’annexion ni aucune campagne pour faire respecter il pourrait être rejeté avec désinvolture.

“Nous devons espérer le meilleur mais nous préparer au pire”, a déclaré Sak. “Et nous comprenons que la Russie ne répond qu’à la force.”