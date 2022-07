Le vœu de Hochul de réparer la culture d’Albany trouve un ennemi inattendu : elle-même

Mme Hochul et ses assistants ont défendu ses efforts pour rendre Albany plus transparente et responsable, soulignant ce qu’une porte-parole, Hazel Crampton-Hays, a décrit comme 200 ans de “comportement contraire à l’éthique” dans une capitale d’État qui n’a jamais eu de femme à la barre.

“En moins d’un an au pouvoir, la première femme gouverneur de New York a adopté le statu quo séculaire enraciné”, a déclaré Mme Crampton-Hays, soulignant les politiques visant à garantir un lieu de travail exempt de harcèlement et de discrimination ainsi que le publication des déclarations de revenus et des horaires quotidiens du gouverneur.

Ailleurs, des aides notent le succès de Mme Hochul dans le remplacement de la Commission mixte sur l’éthique publique en difficulté, qui a tenu sa dernière réunion ordinaire le jour où elle a décroché la nomination de son parti. Le nouveau groupe d’éthique, appelé Commission sur l’éthique et le lobbying au sein du gouvernement, sera, pour la première fois, soumis aux lois sur les dossiers ouverts et sera supervisé par des commissaires nommés qui doivent être examinés et confirmés par un panel indépendant de doyens des facultés de droit.

Mme Hochul a également demandé aux agences de cesser d’acheminer leurs demandes en vertu de la loi sur la liberté d’information par l’intermédiaire du bureau du gouverneur, une pratique de l’administration Cuomo qui maintenait souvent hors de portée du public les dossiers publics préjudiciables, parfois pendant des années.