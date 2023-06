BFF Mouni Roy s’est rendu sur les réseaux sociaux et a partagé un message sincère.

L’actrice de « Baaghi 2 » Disha Patani fête son 31e anniversaire le 13 juin. Pour marquer cette journée spéciale, son meilleur ami Mouni Roy s’est rendu sur les réseaux sociaux et a partagé un message sincère, soulignant leurs moments mémorables ensemble. L’une des vidéos présente Disha Patani et Mouni Roy se jumelant dans de superbes robes roses. On peut voir Mouni planter un bisou sur les joues de la fille dont c’est l’anniversaire.

De plus, un autre clip montre Disha en train de prier avant de couper son gâteau d’anniversaire pendant que ses amis chantent « Happy Birthday ».

Le message était accompagné d’une note sincère pour l’étoile d’anniversaire, « Ma belle guerrière ninja, tu es une véritable incarnation de la beauté à l’intérieur comme à l’extérieur, avec un sourire qui peut égayer même les jours les plus ternes. Ton énergie rayonnante et ta positivité contagieuse sont comme une bouffée d’air frais, apportant de la joie à tous ceux qui vous entourent. »

Mouni a en outre écrit : « D, ton voyage est tout simplement impressionnant. Tu as surmonté des obstacles et repoussé des limites, inspirant d’innombrables cœurs en cours de route. Si fier de tes réalisations et j’ai hâte d’être témoin des merveilles que tu continueras à faire. atteindre. Mais au milieu de tous les succès et réalisations, ce qui vous rend vraiment spécial, c’est à quel point vous êtes simple. Que nous explorions les allées d’un centre commercial ou que nous profitions simplement de la compagnie de l’autre à ne rien faire, chaque instant passé avec vous est une pure joie . En si peu de temps, nous avons forgé un lien qui semble avoir été entretenu tout au long de la vie. Votre gentillesse, votre loyauté et votre amour sincère ont touché mon cœur d’une manière que je n’aurais jamais cru possible. Voici une autre année de rêves qui se réalise, des sourires qui illuminent le monde et une amitié spéciale mais réelle. Ily x @dishapatani »













Disha Patani réagit

Réagissant au message, un Disha Patani ému a commenté: « Je t’aime, merci d’être toi et de le rendre si spécial (émojis du cœur). »

Projets à venir de Disha Patani

Sur le plan professionnel, Disha Patani fera ensuite partie du prochain artiste d’action « Yodha ». On la verra partager un espace d’écran avec Siddharth Malhotra et Raashii Khanna. Elle a en outre le drame tamoul « Kanguva » en préparation. En dehors de cela, l’étourdissant fera également partie du « Projet K » de Deepika Padukone, Amitabh Bachchan et Prabhas.