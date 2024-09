Le vlog LOL Paris de Diljit Dosanjh vaut vraiment la peine d’attendre. Regardez

Oublier Emily à Paris et rendez-vous sur l’Instagram de Diljit Dosanjh pour une vision rose, romantique mais super amusante de Paris. Le chanteur-acteur est vu en train de se promener dans les rues, de poser devant la Tour Eiffel, d’explorer les cafés locaux dans un vlog candide. Bonus – une voix off hilarante. Il a simplement sous-titré la vidéo, « Transformer’an Da Daddy ». La famille Insta du chanteur a compris la mission et a inondé la section des commentaires de remarques telles que « Gabriel qui ? Diljit prend le contrôle de Paris maintenant » et « Meilleur vlogueur ! Oui Oui ». Un autre utilisateur a commenté, « Bonjour Dosanjahwala ». Un fan a commenté, « Attention Emily In Paris notre mec ici prend ton travail ! Je regarderais certainement ton émission paji #bingewatching. »

Regardez la vidéo ici :

La série Netflix Emily à Parisprésente l’histoire d’Emily Cooper (Lilly Collins), qui navigue dans la vie à Paris comme sur un terrain de jeu filtré par Instagram.

Diljit Dosanjh est devenu une star mondiale après avoir joué deux fois au Coachella Valley Music and Arts Festival en Californie l’année dernière. Il a ensuite collaboré avec Sia pour le single musical Hass-Hassqui a également été un énorme succès. Plus tôt cette année, il a assisté à la Le spectacle de ce soir en tant qu’invité. Diljit s’est également produit avec Ed Sheeran à Mumbai cette année.

Le chanteur est devenu un nom connu du grand public après avoir interprété des titres comme Patola propre, tu sais et Patiala Peg entre autres. Il a également joué dans plusieurs films punjabi. Ses autres grands succès incluent Amoureux et Ambiance. Diljit a également joué dans des films de Bollywood comme Phillauri, Soorma, Bienvenue à New York Arjun Patiala,Sourate Pe Mangal Bhaari, L’équipage, bonne nouvelle entre autres.