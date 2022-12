Le vlog de régime d’une fille sur le “Shhraadh” de son père devient viral, la vidéo exaspère les internautes

Peu importe qui vous perdez, la perte d’une personne est toujours un coup dur. Période. Donc, ce n’est pas une surprise après que ce récent clip du vlog de régime d’une fille sur le « shradh » de son père ait laissé Internet en effervescence. Le clip, initialement partagé sur YouTube, a maintenant fait le tour de plusieurs plateformes de médias sociaux. Il a également été publié par un utilisateur de Twitter avec une légende mentionnant comment ils ont été traumatisés après avoir regardé la vidéo.

La fille identifiée comme Rowhi Rai a ensuite informé ses partisans que sa famille accomplissait le rituel chaque année. Elle a également mentionné qu’elle ne pouvait prendre qu’un seul repas avec du sel et de l’huile ce jour-là, mais qu’elle pouvait manger quelque chose de sucré. Son petit-déjeuner se composait de flocons d’avoine remplis de fruits secs, de “methi paratha” avec “aloo ki sabzi” pour le déjeuner, et a même commandé une limonade rose. Découvrez le clip ici:

Tourner un vlog un jour censé rendre hommage à ses ancêtres et à ses parents décédés semblait déjà assez insensible aux utilisateurs des réseaux sociaux. Ils étaient furieux que la fille ait non seulement évalué la nourriture qu’elle mangeait, mais s’en soit également plainte. Un utilisateur de Twitter a écrit : “J’avais la main sur la bouche tout le temps.”

“S’il vous plaît, que quelqu’un dise à ces jeunes filles que tout n’est pas content. Et non, ce n’est pas non plus acceptable et être assez audacieux pour en parler. Les enfants regardent ce contenu comme pour de vrai ? Que diable ! lire un tweet.

S’il vous plaît, que quelqu’un dise à ces jeunes filles que tout n’est pas contenu. Et non, ce n’est pas non plus accepter et être assez audacieux pour en parler. Les enfants regardent ce contenu comme fr ??? Qu’est-ce que dans le mot 🤯— V (@itsvidhihere) 16 décembre 2022

Un autre utilisateur de Twitter a tweeté: “Je suppose qu’elle a finalement supprimé cela de son Instagram… Mais putain d’influenceur.”

Je suppose qu’elle a finalement supprimé cela de son Instagram… Mais putain d’influenceur 🙈— Chandresh Shetty (@chandreshtweet) 15 décembre 2022

Dans un autre tumulte sur le “contenu insensible”, une influenceuse d’Instagram a reçu beaucoup de contrecoups pour avoir assombri sa peau et agi en tant que vendeur en bord de route en quelques instants sur Instagram. L’influenceuse a également partagé une bobine où elle peut être vue maquillée pour assombrir considérablement sa peau, porter des saris et offrir des roses aux gens dans la rue.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont fait remarquer que l’identité de classe n’est pas une esthétique, et qu’il ne faut pas non plus exploiter la condition économique des gens pour gagner des points de vue.

