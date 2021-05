Le VIX montre des signes de plus de baisse des actions

Jim Cramer de CNBC a conseillé mardi aux investisseurs de garder un œil sur la volatilité du marché, considérant qu’il pourrait y avoir plus de baisse des actions.

L’indice de volatilité CBOE, ou VIX, montre des signes que les conditions actuelles pourraient persister jusqu’en juin, a-t-il déclaré.

« Les graphiques, tels qu’interprétés par Mark Sebastian, suggèrent que le prochain mois et demi pourrait être une période assez difficile pour le marché boursier », a déclaré l’animateur de « Mad Money ». « Vous pensez peut-être que nous sommes sortis du bois, mais la jauge de peur dit le contraire. »

Sebastian, qui a fondé OptionPit.com et contribue à RealMoney.com, est l’expert de confiance en volatilité de Cramer. En comparant les mouvements du S&P 500 et du VIX, qui est connu sous le nom de jauge de peur, Sebastian a tracé un scénario où le marché teste les plus bas de la semaine dernière, a déclaré Cramer.