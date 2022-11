Le vivo X90 Pro+ contient un capteur 1″, deux télécaméras et un Snapdragon 8 Gen 2

Le vivo X90 Pro+ est arrivé et la société est si confiante dans sa création qu’elle appelle son appareil photo le « roi des capteurs One Inch ». Le téléphone n’est pas le premier à sortir l’imageur IMX989 de Sony, mais vivo l’a équipé de plusieurs améliorations qui le rendent spécial.

Commençons par la première chose que la lumière rencontre : la lentille. Il dispose d’un élément en verre de haute qualité avec un Numéro d’abbé de 81,6 (un nombre plus élevé signifie moins de dispersion de la lumière, le plastique peut avoir un nombre aussi bas que 30). De plus, il est recouvert de la formulation Zeiss T* qui réduit les reflets et les images fantômes. L’objectif a une ouverture assez large, f/1.75 (un certain Xiaomi a un objectif f/1.9), ce qui laisse entrer plus de lumière.

Et le grand capteur 1″ IMX989 est là pour y répondre – cet appareil photo a une zone photosensible 77 % plus grande que le capteur 1/1,3″ du X80 Pro. Les capteurs individuels de 1,6 µm peuvent être regroupés en groupes de quatre pour obtenir une taille de pixel efficace de 3,2 µm. Vient ensuite le traitement de l’image, mais nous y reviendrons.

Le X90 Pro+ est équipé de deux téléobjectifs. Le plus intéressant des deux est un objectif périscope de 90 mm avec un capteur de 64 MP. Celui-ci a un zoom optique 3,5x et un zoom numérique 100x maximum. De plus, il y a un objectif portrait lumineux de 50 mm (f/1,6, mise au point fixe) avec un capteur de 50 MP derrière (IMX758). Les trois caméras mentionnées jusqu’à présent ont OIS.











Le système de caméra vivo X90 Pro+

L’objectif ultra grand angle a été optimisé pour une faible distorsion. Il a un champ de vision de 114° et un capteur 48MP (IMX598). Les caméras arrière à mise au point automatique sont assistées par un système laser à temps de vol. Enfin, la caméra selfie embarque un capteur 32MP (f/2.45).

Le X90 Pro+ peut enregistrer des vidéos 8K à 30 ips. Et si vous voulez de la qualité, il existe un mode vidéo RAW 14 bits. Vous pouvez calibrer l’appareil photo avec la carte grise typique et choisir entre le mode Zeiss Natural Color 2.0 ou vivo Vivid Color. Les formats Dolby Vision et LOG sont pris en charge et vous pouvez capturer des images fixes à 10 ips tout en enregistrant une vidéo.









Modes de l’appareil photo : vivo Vivid Color • Mode Zeiss Natural Color 2.0

Tout cela ne doit pas vous donner l’impression que l’appareil photo est la seule particularité du vivo X90 Pro+. Il est alimenté par le dernier et le meilleur Snapdragon 8 Gen 2, chargé de 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go du nouveau stockage UFS 4.0. Le chipset est relié à une grande chambre à vapeur de 8 900 mm² pour maintenir des performances stables.







Un grand VC pour garder le Snapdragon 8 Gen 2 au frais

La société a ajouté son nouveau FAI vivo V2 pour gérer le traitement des images. La puce est plus efficace, délivrant 16 TOPS par watt et est équipée de 45 Mo de SRAM sur puce. Il combine les approches traditionnelles des FAI et de l’IA et gère la réduction du bruit, le HDR, le MEMC, etc.

Le vivo X90 Pro+ dispose d’un grand écran de 6,78 pouces avec une résolution de 1 440 x 3 200 pixels (20:9). Il s’agit d’un panneau LTPO 4 AMOLED (Samsung E6) avec des couleurs 10 bits et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Pour la gradation, l’écran utilise un système PWM haute fréquence de 1 440 Hz. Il culmine à 1 800 nits. L’écran à double courbure est calibré en usine et prend en charge Dolby Vision.

Le corps du téléphone est disponible en deux coloris – China Red et Original Black, tous deux avec une texture en similicuir. Il est classé IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, il n’a donc pas peur des éléments. Il est un peu gros, mesurant 9,7 mm d’épaisseur et pesant 221 g (c’est toujours plus léger que le Xiaomi et l’iPhone 14 Pro Max).











vivo X90 Pro + en rouge de Chine et noir d’origine

À l’intérieur se trouve une batterie de 4 700 mAh (18,23 Wh) qui est divisée en deux cellules pour une charge rapide. vivo ne s’est pas déchaîné avec celui-ci, le Pro+ prend en charge une charge filaire de 80 W et une charge sans fil de 50 W. En empruntant la voie filaire, une charge complète peut être réalisée en 33 minutes.

Quelques autres choses à mentionner. Le téléphone est équipé de haut-parleurs stéréo, mais il offre également une option sans fil – lorsqu’il est associé au nouveau vivo TWS 3 Pro, il promet un son sans perte et à faible latence. La version Bluetooth 5.3 est prise en charge avec aptX HD et LDAC. Pour la connectivité filaire, la prise en charge USB-C est conçue pour les vitesses USB 3.2 Gen1 et prend en charge la sortie vidéo.

Le vivo X90 Pro + est lancé en Chine avec OriginOS 3. Alors que ses frères et sœurs sont passés en précommande immédiatement, les préventes Pro + débuteront le 28 novembre et les trois modèles seront disponibles à partir du 6 décembre. En Chine au moins, vivo a fait ne révèle aucun plan de lancement mondial.

Donc, si vous êtes en Chine dans les semaines à venir, vous pourrez acheter un Pro+ pour 6 500 CNY (910 $/890 €/74 500 ₹) pour le modèle 12/256 Go, le 12/512 Go est légèrement plus cher à 7 000 CNY.

La source