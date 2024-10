Le vivo X200 Pro mini est là : prix et spécifications détaillées

vivre a présenté la nouvelle gamme phare de smartphones vivo X200. Le modèle le plus intéressant de la série est le vivo X200 Pro mini.

Il s’agit d’un smartphone compact doté d’un écran plat de 6,31 pouces. Le panneau est doté de la technologie LTPO avec un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz, une luminosité maximale de 4 500 nits et la prise en charge de Dolby Vision.

L’appareil est alimenté par le nouveau processeur MediaTek Dimensity 9400. Il possède un puissant cœur Arm Cortex-X925 de 3,62 GHz, combiné à trois cœurs Cortex-X4 et quatre cœurs Cortex-A720. Cette configuration offre des performances monocœur 35 % plus rapides et multicœur 28 % plus rapides par rapport au Dimensity 9300. La puce est basée sur la technologie de processus 3 nm de deuxième génération de TSMC. En conséquence, Dimensity 9400 est 40 % plus économe en énergie.

vivo a réussi à installer une grosse batterie de 5700 mAh dans le X200 Pro mini. Tout cela grâce à la technologie Silicon Anode de troisième génération. L’appareil prend en charge le chargement filaire et sans fil avec respectivement 90 W et 30 W de puissance.

vivo X200 Pro mini Le smartphone de 6,3 pouces le plus puissant est encore plus puissant que de nombreux grands produits phares.

Le nouvel appareil est livré avec une caméra principale équipée d’une optique Zeiss et d’une puce de traitement d’image V3+. Le module principal est un Sony LYT-818 avec une résolution de 1/1,28 pouces (fabriqué selon un procédé 22 nm). Il est complété par un téléobjectif Zeiss APO de 200 mégapixels. Il s’agit d’un zoom de 85 mm (3,7x) avec une ouverture de f/2,67. Le troisième module est un module ultra grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture f/2.0. La caméra frontale dispose d’un module de 32 mégapixels avec autofocus.

Le vivo X200 Pro mini dispose d’une protection IP69, de haut-parleurs stéréo et d’une technologie de communication hors ligne propriétaire qui vous permet d’envoyer des messages jusqu’à 1 km en l’absence de couverture. Cette fonctionnalité a été développée conjointement par vivo et MediaTek. La technologie prend en charge la messagerie texte SOS, ainsi que la communication vocale et textuelle.

vivo X200 Pro mini 6.3″ 1/1.28″caméra principale 90w 5700mAh

Galaxy S25 Ultra 6,9″ 1/1,3″Caméra principale 45w 5000mAh

😌😌😌 pic.twitter.com/0agqtHn3eD – UNIVERS DE GLACE (@UniverseIce) 14 octobre 2024

Le vivo X200 Pro mini est livré avec OriginOS 5, qui comprend Origin Island (similaire à Dynamic Island sur l’iPhone), ainsi qu’un assistant intégré basé sur l’IA.

vivo X200 Pro mini est déjà disponible en précommande, mais uniquement en Chine. Le gadget est disponible dans les couleurs vert titane, rose clair, blanc uni, noir simple et en options de stockage 12/256 Go, 16/512 Go et 16 Go/1 To. L’appareil coûte à partir de 665 $. On ne sait pas encore si le nouveau produit apparaîtra sur le marché mondial.