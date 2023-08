Le vivo V29e arrive bientôt, le teaser le qualifie de chef-d’œuvre de conception

La division de vivo en Inde accélère la promotion de pré-annonce du vivo V29e. L’un des principaux arguments de vente du téléphone sera sa conception – la page de présentation qui a été publiée sur vivo.com est étiquetée #TheMasterpiece.







Malheureusement, la page ne devient pas plus précise que « Coming Soon » sur le sujet de la date de lancement de V29e. Nous savons que le téléphone sera disponible en ligne via vivo.com et Flipkart ainsi que dans les magasins hors ligne.

La société garde les teasers concentrés sur le design pour le moment, un design qui a fuité il y a quelques jours. Nous n’avons vu qu’un noir et un bleu clair, mais en regardant tout ce rouge dans les images du teaser, nous nous demandons s’il y a plus de couleurs à révéler.









La page teaser officielle mentionne que tous les téléphones vivo vendus en Inde sont fabriqués en Inde. En outre, il indique ses plus de 650 centres de service agréés, qui peuvent vous aider si votre téléphone a besoin d’entretien.

Quant aux détails plus précis sur le téléphone, nous n’avons pour l’instant que des rumeurs. Le V29e devrait être alimenté par le Snapdragon 480 (+) avec 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage. Il devrait avoir une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide de 80 W et (comme vous pouvez également le voir sur les images officielles) une configuration à double caméra (pas Aura Light, cependant).

