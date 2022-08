Le vivo V25 Pro arrive sur Geekbench avec Dimensity 1300, caméra selfie avec pointe OIS

Comme nous l’avons vu sur la console Google Play, le vivo V25 Pro (V2158) sera alimenté par le chipset Dimensity 1300. Ceci est maintenant également confirmé par un tableau de bord de Geekbench 5.







tableau de bord vivo V25 Pro (V2158) de Geekbench 5

L’unité de référence avait 12 Go de RAM, nous avons déjà entendu parler d’une configuration de 8 Go, il y aura donc des options. Et il aura certainement la fonctionnalité de RAM virtuelle qui est devenue si populaire ces derniers temps (par exemple, le vivo Y35 offrira 8 + 8 Go, donc la capacité de RAM virtuelle sera égale à celle de la RAM réelle). Le téléphone fonctionnait sous Android 12, comme prévu.

Le GPC a également révélé que le vivo V25 Pro aura un écran FHD+ (1 080 x 2 376 pixels). Ce sera un panneau AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, prétendument (le GPC ne le dit pas). De plus, des rumeurs non confirmées suggèrent que le téléphone sera doté d’une charge rapide de 66 W. Le dos répétera l’astuce de changement de couleur de la série V23.

Le vivo V25 Pro serait équipé d’une triple caméra, dont un module principal de 64MP. À l’avant, il devrait y avoir une caméra selfie 32MP avec OIS et EIS, similaire aux téléphones V21 de l’année dernière.







Image vivo V25 de la console Google Play

Le V25 Pro devrait être lancé en Inde le 17 août à un prix inférieur à 40 000 ₹ (505 $/495 €). Quant au vanilla vivo V25 (V2202), il utilisera à la place le chipset Dimensity 900 plus lent et fera partie du même lancement.

