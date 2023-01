Le Vive XR Elite est la réponse de HTC au Meta Quest Pro

Après avoir taquiné une annonce au cours des dernières semaines, HTC a enfin dévoilé le Vive XR Elite, un casque axé sur AR et VR qui sonne assez similaire au Meta Quest Pro sorti à la fin de l’année dernière.

Comme le Quest Pro, le Vive XR Elite se concentre principalement sur la réalité augmentée tout en offrant une solide expérience de réalité virtuelle. Il y parvient grâce à la combinaison de quatre caméras FOV larges avec passthrough couleur, suivi 6DoF et, surtout, un capteur de profondeur – quelque chose qui manque au casque haut de gamme de Meta.

L’inclusion d’un capteur de profondeur dédié devrait permettre au Vive XR Elite de mieux détecter votre environnement, se traduisant par une expérience AR plus immersive avec des objets virtuels restant dans le monde réel pendant que vous vous promenez – mais nous devrons voir à quel point il effectue une fois qu’il est disponible.

Bien sûr, le contenu est là où Meta a le dessus, tirant parti de ses années de casques VR grand public pour fournir des applications VR et AR haut de gamme pour le Quest Pro dès le premier jour. HTC, d’autre part, s’est principalement concentré sur le marché B2B pour ses casques autonomes, ce qui signifie qu’il n’y a pas autant de contenu disponible sur Viverse de HTC.

HTC

La société affirme que le lancement du casque coïncidera avec la sortie de plus de 100 applications de réalité mixte et virtuelle, notamment Demeo, Les Mills Body Combat, FigminXR et Unplugged, mais il manquera toujours des jeux clés Meta-exclusifs comme Beat Saber et Resident Evil 4 VR.

Vous pouvez connecter le casque à un PC pour les jeux VR, et contrairement au casque de Meta, vous pouvez refléter sans fil l’écran de votre smartphone Android sur le casque pour profiter d’applications de streaming comme Netflix et Disney+ sur un grand écran, transformant essentiellement le casque en Vive Flow .

Il existe un support pour les contrôleurs et le suivi des mains, HTC prévoyant de lancer un tracker de poignet plus tard cette année pour améliorer encore la précision du suivi des mains pour les jeux et les applications AR.

Il est également assez élégant dans sa conception, avec un poids relativement léger de 620 g, et une conception modulaire signifie qu’il peut facilement passer d’une conception de casque VR standard à une conception semblable à des lunettes similaire à celle du Vive Flow en fonction de ce que vous êtes. Faire.

HTC

L’écran semble impressionnant avec des fonctionnalités clés, notamment un champ de vision de 110 degrés, une résolution 4K, un curseur IPD à réglage fin et des lentilles réglables qui permettent aux porteurs de lunettes d’utiliser le casque sans porter de lunettes. C’est une fonctionnalité très appréciée du Vive Flow, et c’est formidable de le voir ici aussi.

La durée de vie de la batterie est évaluée à environ deux heures, la même que celle du Quest Pro, bien que le Vive XR Elite dispose d’un système de batterie remplaçable à chaud qui vous permet de retirer la batterie et de la remplacer une fois qu’elle est à plat. Si vous ne voulez pas débourser pour une batterie supplémentaire, vous avez également la possibilité de brancher une banque d’alimentation pour prolonger la durée de lecture.

Lorsque vous avez terminé, la station de charge de 30 W fournie devrait faire de la charge du casque un jeu d’enfant, et cela signifie également que vous êtes toujours prêt à partir chaque fois que vous avez envie de vous lancer dans une session XR.

HTC

Bien sûr, c’est le prix qui est le plus important pour le consommateur, et HTC a réussi à réduire le Meta Quest Pro à 1 099 $/1 299 £ contre 1 499 $/1 499 £ de l’option haut de gamme de Meta.

Il manque certaines fonctionnalités clés offertes par le casque de Meta, notamment le suivi du visage et des yeux, mais HTC affirme qu’elles seront disponibles via un module complémentaire officiel plus tard en 2023. Le principal avantage de cette approche est que les consommateurs ne sont pas intéressés par le haut -le suivi facial final peut simplement l’ignorer et économiser sur le casque lui-même, une extension supplémentaire de la stratégie modulaire de Vive.

HTC ne traîne pas non plus ; le Vive XR Elite est disponible en précommande directement sur le site Vive et auprès de certains détaillants tiers dès maintenant, les précommandes devant être expédiées fin février. Une fois disponible, il sera probablement disponible auprès des détaillants tiers les plus populaires comme Amazon, comme avec les autres casques de la collection VR de HTC.

Êtes-vous intéressé par le dernier casque XR modulaire de HTC, ou la bibliothèque de contenu établie de Meta Quest 2 et Quest Pro est-elle trop difficile à refuser ? Faites-le nous savoir sur Twitter.