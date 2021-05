Le Vive Pro 2 vient de rendre tous les autres casques PC VR redondants

Alors que Oculus se lance dans la VR autonome, arrêtant les ventes du Rift 2 alimenté par PC au profit du léger Quest 2, HTC va dans la direction opposée, annonçant le Vive Pro 2 haut de gamme alimenté par PC sur son Vivecon Événement 2021.

Bien que le Vive Pro 2 puisse ressembler à son prédécesseur, le nouveau casque se concentre particulièrement sur la technologie d’affichage améliorée – au cœur d’une expérience de réalité virtuelle immersive – qui pourrait offrir l’une des expériences virtuelles les plus détaillées et les plus agréables du marché. à présent.

À l’intérieur du Vive Pro 2, vous trouverez un écran 5K (4896 x 2448) avec un taux de rafraîchissement régulier de 120 Hz, surpassant non seulement le casque Rift S d’Oculus (2560 x 1440) et le casque haut de gamme Index de Valve (2880 x 1600) de tout à fait une distance, mais aussi le populaire HP Reverb G2 (4320 x 2160), et cela devrait se traduire par une expérience virtuelle beaucoup plus fluide et plus nette.

Vive affirme que la densité de pixels élevée supprime essentiellement l’effet de porte d’écran présent sur les casques de résolution inférieure – où vous pouvez voir les espaces entre les pixels, ce qui donne un effet qui donne l’impression que vous regardez à travers une porte d’écran – et cela pourrait même faire il est possible de lire un texte plus petit sans trop se rapprocher inconfortablement.

Ce n’est pas seulement un écran haute résolution. Vive a également mis en œuvre un champ de vision (FOV) de 120 degrés amélioré – au lieu de 110 degrés sur le Vive Pro de première génération, et une amélioration du champ de vision de 114 degrés de la Reverb G2 concurrente – pour vous aider à vous rapprocher. aux mondes virtuels avec lesquels vous vous engagez, et cela est encore amélioré avec un nouveau système à double objectif qui aide à garder les choses nettes jusqu’aux bords de l’écran.







Il existe également un réglage de la distance interpupillaire physique (IPD) avec un contrôle complet sur toute la plage IPD de 55 à 72 mm, permettant des ajustements rapides sans avoir à retirer le casque. Prenez note, Oculus.

Cela est associé à des écouteurs intégrés avec certification audio haute résolution pour un son 3D exceptionnel, bien que ceux-ci puissent être supprimés pour ceux qui préfèrent utiliser leurs propres écouteurs. Il est également compatible avec l’écosystème d’accessoires SteamVR, y compris les stations de base, les contrôleurs et les adaptateurs sans fil SteamVR existants, ainsi que des alternatives tierces telles que les contrôleurs Valve Knuckle et les gants Manus.

Cela fait partie de la philosophie de Vive « chaque configuration est individuelle », vous permettant de choisir et de choisir la combinaison qui vous convient. Cela s’applique également au processus d’achat, permettant aux propriétaires existants de Vive Pro d’acheter l’écran de tête (HMD) seul à un prix réduit – il n’est pas nécessaire d’acheter plus de contrôleurs et de stations de base si vous les avez déjà à portée de main, après tout.

Il est donc clair que le Vive Pro 2 pourrait offrir certains des visuels virtuels les plus agréables possibles à l’heure actuelle, mais cela signifie également que vous aurez besoin d’une plate-forme de jeu sérieuse pour l’alimenter. Ce n’est généralement pas un problème, mais avec la pénurie de GPU telle qu’elle est, la plupart des joueurs auront du mal à mettre la main sur une carte graphique suffisamment puissante pour utiliser pleinement l’écran 5K.







La bonne nouvelle est que Vive affirme que le casque fonctionne bien à des résolutions inférieures, et vous verrez toujours les avantages de l’augmentation du FOV et du manque d’effet de porte d’écran, même s’il ne fonctionne pas à la résolution 5K complète.

Il a également fonctionné avec AMD et Nvidia sur la technologie de compression de flux d’affichage – une première pour les casques VR – pour permettre une qualité visuelle améliorée tout en maintenant la compatibilité avec le port DisplayPort 1.2 utilisé sur les anciennes cartes graphiques, vous permettant d’utiliser le casque VR avec votre existant. configurez et mettez à niveau votre PC de jeu au fil du temps, en garantissant essentiellement la pérennité du casque.

Le casque Vive Pro 2 lui-même sera disponible en pré-commande pour les propriétaires existants de Vive Pro à partir de 18 h 00 BST au Vive Store – la façon dont la société dit merci à ses fans – avec une remise limitée dans le temps, ce qui réduit l’option HMD uniquement. à 659 £ / 749 $ pendant la phase de précommande. La livraison est actuellement prévue pour le 3 juin.

Le kit complet, complet avec les stations de base et les contrôleurs pour les nouveaux venus dans l’écosystème Vive, sera disponible à la commande le 4 juin et vous coûtera 1299 £ / 1399 $. Pour en savoir plus sur le casque haut de gamme, jetez un œil aux dernières actualités du HTC Vive Pro 2.

HTC a également révélé le Vive Focus 3 à Vivecon 2021, partageant le même écran haute résolution et le même champ de vision à 120 degrés que le Pro 2, mais abandonnant le besoin d’un ordinateur.

Propulsé par la plate-forme Snapdragon XR2, c’est essentiellement la réponse de HTC à l’Oculus Quest 2, mais alors que le casque d’Oculus est disponible pour les consommateurs, HTC a emprunté la voie B2B pour le casque autonome. Il propose des logiciels et des solutions d’entreprise sur mesure pour un certain nombre d’industries, mais il ne lancera pas Beat Saber de sitôt.

