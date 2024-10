Le vitiligo identifié comme facteur de risque possible de maladies cardiovasculaires

Crédit d’image : © Nadine – stock.adobe.com

Le vitiligo pourrait être un facteur de risque potentiel de maladie cardiovasculaire, selon une nouvelle méta-analyse.1 Dans cette nouvelle revue systémique, les chercheurs ont analysé les comorbidités et les facteurs liés au risque de maladies cardiovasculaires chez les patients atteints de vitiligo. Le lien entre les 2 maladies était auparavant incertain.

Les résultats ont indiqué que les patients atteints de vitiligo qui présentaient des taux élevés d’insuline, de cholestérol et d’autres facteurs pouvaient avoir un risque plus élevé de développer des problèmes cardiovasculaires. Des choix de mode de vie tels que le tabagisme et la consommation d’alcool pourraient également augmenter cette probabilité.

Pour examiner les preuves, les enquêteurs ont mené une recherche d’études pertinentes dans les bases de données PubMed, EMBASE et Cochrane Central Register publiées jusqu’en novembre 2023. À partir de ces études éligibles, diverses données telles que la conception de l’étude, le nombre de participants et la durée de la maladie ont été extrait. L’échelle de Newcastle-Ottawa a été utilisée pour évaluer la qualité de chaque étude. Après avoir supprimé les doublons, examiné les titres et examiné les résumés, 74 études ont finalement été utilisées pour l’analyse. Ces études observationnelles incluaient un total de 35 362 participants atteints de vitiligo.

Les principaux résultats ont démontré que le vitiligo était associé au syndrome métabolique, au diabète, à l’obésité, à l’hypertension et à l’hyperlipidémie. Un syndrome métabolique a été enregistré chez 28,3 % des participants (IC à 95 % : 0,224, 0,345 ; p

L’étude a également montré que les patients atteints de vitiligo ont des taux significativement plus élevés de glycémie à jeun, d’insuline sérique, de cholestérol total, de triglycérides, de lipoprotéines de haute densité, de lipoprotéines de basse densité, de protéine C-réactive, d’évaluation par modèle d’homéostasie de la résistance à l’insuline, de pression artérielle systolique, tension artérielle diastolique et homocystéine. Tout cela peut être lié à des problèmes cardiovasculaires.

De plus, les chercheurs ont expliqué que les comportements liés au mode de vie tels que le tabagisme et la consommation d’alcool pourraient augmenter le risque de maladie cardiovasculaire, car le nombre de patients atteints de vitiligo qui participaient à ces comportements était significativement plus élevé que ceux qui n’en avaient pas. En revanche, certains facteurs testés n’étaient pas liés aux maladies cardiovasculaires chez les patients atteints de vitiligo. Les enquêteurs n’ont observé aucune association basée sur le tour de taille, les niveaux de phospholipides et l’indice de masse corporelle (IMC).

Les chercheurs ont reconnu les limites de leur étude, l’une étant l’hétérogénéité significative entre les études utilisées. Ils ont également noté que le nombre limité de données éligibles de haute qualité peut affecter la précision de leurs résultats.

Malgré les recherches existantes, la corrélation exacte entre les 2 maladies reste floue. Par exemple, une étude précédente de 2021 reconnaissait une relation entre le vitiligo et les maladies cardiovasculaires.2 À l’inverse, une étude cas-témoins réalisée en Espagne a donné des résultats opposés.3 Dans l’ensemble, les auteurs ont conclu que même si le lien entre le vitiligo et les maladies cardiovasculaires n’est pas encore entièrement compris, cette étude constitue un début prometteur. Des recherches futures identifiant plus précisément les maladies cardiovasculaires exactes liées au vitiligo sont recommandées.

« Compte tenu des rapports controversés sur la relation entre le vitiligo et les maladies cardiovasculaires et sur la question de savoir si les patients atteints de vitiligo courent un risque plus élevé de maladie cardiovasculaire que les témoins sains, une revue systématique et une méta-analyse sont nécessaires de toute urgence pour illustrer cette relation, accroître notre compréhension de la force de leur corrélation et fournir des références de données mises à jour pour effectuer des services médicaux et des interventions cliniques pertinents », ont écrit les auteurs.

