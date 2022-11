Le vitiligo est plus qu’une condition cosmétique

L’un des nouveaux médicaments contre le vitiligo sont les inhibiteurs de la janus kinase, également connus sous le nom d’inhibiteurs de JAK. Aucun d’entre eux n’est actuellement approuvé par la FDA pour le traitement du vitiligo, mais cela va probablement bientôt changer.

Avec cette nouvelle classe de médicaments oraux et topiques, nous devons nous attaquer aux effets secondaires potentiels qui accompagnent le traitement.

Fait intéressant, nous avons une version topique de l’un de ces médicaments appelé ruxolitinib, qui est actuellement utilisé dans le traitement de l’eczéma. Il y a eu des études encourageantes dans le traitement du vitiligo, y compris le vitiligo facial.

Généralement, lorsque nous utilisons des topiques, nous ne nous inquiétons pas autant des effets secondaires systémiques. Cependant, avec ces inhibiteurs topiques de JAK, y compris le ruxolitinib, nous ne sommes toujours pas sûrs [how much of the drug you absorb through your skin] et comment cela pourrait être lié à des effets secondaires potentiels. C’est encore une question.